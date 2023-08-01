В Батуми на акции против российского лайнера задержали еще одного украинца 1 августа, 16:23 Акция против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с туристами из РФ в Батуми (Фото:Mtavari TV/Twitter)

На акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с туристами из России в Батуми в понедельник, 31 июля, были задержаны двое граждан Украины.

Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на главу аджарского филиала Ассоциации молодых юристов Грузии Тако Цулукидзе.

Ранее сообщалось о задержании гражданки Украины Марины Чобанян. 1 августа стало известно, что среди задержанных был еще один гражданин Украины — Дмитрий Закревский. При этом для НПО, которая защищает интересы Закревского, его местонахождение пока неизвестно.

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Лайнер Astoria Grande с сотнями россиян прибыл из Сочи в Грузию утром 27 июля. Известно, что некоторые пассажиры публично заявляли, что «РФ освободила Абхазию от грузин», и признались, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского закона.

Тогда грузины вышли на протесты, развернули плакаты и скандировали лозунги. В конце концов корабль покинул порт раньше графика.

Второй раз лайнер зашел в порт Батуми 31 июля, люди снова вышли на протесты.

Часть российских туристов отправилась на прогулку по городу. Участники протестов забросали бутылками с водой и яйцами автобус, куда они сели. Грузинская полиция задержала до десяти человек.