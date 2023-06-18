В столице Казахстана вооруженный мужчина захватил заложников в банке: переговоры об их освобождении вел глава МВД 18 июня, 14:42 Спецназу удалось освободить всех заложников в банке Астаны, захватчик задержан (Фото:POLICE_of_KZ/Telegram)

Днем в воскресенье, 18 июня, в столице Казахстана Астане неизвестный захватил заложников в отделении банка Каspi.

Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, инцидент произошел на улице Достык. В отделении банка заперся мужчина вместе с посетителями.

По предварительным данным, у него в заложниках находились семь человек.

Видео дня

На место прибыли спецназовцы, они вели переговоры с похитителем.

Отмечается, что удалось провести успешную силовую операции и освободить всех заложников. Военнослужащие к операции не привлекались.

Захватчика удалось задержать и обезвредить. Всех заложников осмотрели медики, никто из них не пострадал.

Переговоры с захватчиком проводил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией.