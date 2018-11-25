Ассирийское сокровище. Топ-10 фактов об одном из самых дорогих предметов древности, проданных с молотка

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $31 млн была продана 3.000-летняя ассирийская скульптура с изображением шумерского полубога Абгаллу. Это второе по стоимости произведение древнего искусства в мире и самое дорогое для ассирийской культуры.
Журнал Новое Время рассказывает об этой скульптуре в своей инфографике.
1. Предположительная дата создания барельефа - 859-612 годы до н. э.
2. Скульптура украшала северно-западный дворец короля Ашшурнацирапала II в Кальху (позже Нимруд).
3. На барельефе изображено шумерское крылатое полубожество Абгаллу - один из помощников бога мудрости Энки, дух-хранитель царя.
4. Скульптура была частью внутреннего декора северно-западного дворца царя Ашшурнацирапала II, правившего Ассирийской империей в 883-859 годах до н. э. Всего дворец украшало свыше 400 подобных барельефов.
5. Лик полубожества, вероятнее всего, повторяет лицо самого царя Ашшурнацирапала II.
6. Клинописный текст в центре барельефа рассказывает о происхождении царя, его военных триумфах, о размерах его империи и строительстве Северо-Западного дворца. Отрывок надписи гласит: "Ашшурнацирапал, возвышенный князь, тот, кто боится великих богов, ожесточенный монарх, тот, кто побеждает города и горы в их полном объеме, царь лордов, который уничтожает опасных (врагов), увенчанный великолепием, бесстрашный в бою, беспощадный герой".
7. Барельеф показывает, какие украшения и одежду носил царь 3.000 лет назад.
8. Барельеф обнаружил в 1845-1851 годах британский археолог Остин Генри Лейард при раскопках в Нимруде и вывез его в Лондон. Спустя несколько лет скульптуру продали вместе с двумя другими за $75 американскому миссионеру для Виргинской теологической семинарии.
9. Виргинская теологическая семинария из-за нехватки средств на страхование барельефа выставила его на аукционе Christie’s, где древняя ценность за $31 млн была продана неизвестному покупателю.
10. Рекордная цена обусловлена тем, что древний город Нимруд, где создавался барельеф, разрушен боевиками ИГИЛ в марте 2015-го, а большинство памятников уничтожены. Лишь некоторые произведения древнего ассирийского искусства сбережены в музеях Ирака.
Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №43 от 22 ноября 2018 года
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