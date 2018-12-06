Ассанж не планирует покидать здание посольства Эквадора - адвокат Сегодня, 09:06 15 Цей матеріал також доступний українською Ассанж не намерен покидать посольство Эквадора, заявил его адвокат

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак заявил, что у его подзащитного нет планов покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне.

Об этом он сказал в комментарии The Telegraph.

"Предложение о том, что до тех пор, пока Ассанжу не грозит смертная казнь, он не должен бояться преследования, очевидно, неправильно", - сказал он.

По словам адвоката, никто не должен подвергаться уголовному преследованию за публикацию правдивой информации. Он напомнил, что США выдвинули подобные обвинения Ассанжу, поэтому Эквадор должен предоставлять ему убежище.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Великобритания предоставила гарантии для того, Ассанж смог покинуть посольство в Лондоне, не боясь быть экстрадированным.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.