Ашан возразил, что поставлял товары российским оккупантам в качестве гумпомощи 18 февраля, 03:31 Ашан заявил, что не поддерживал российских военных (Фото:TverezoInfo/Twitter)

Французская сеть супермаркетов Ашан заявила, что отрицает информацию о том, что поставляла товары для российских оккупантов.



Заявление об этом опубликовано на сайте Auchan Retail.



"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в этом отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail очень удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", - сообщила компания.

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Французский ритейлер сообщил, что российские магазины оказывают помощь "лишь гражданскому населению", и отрицает причастность к благотворительным сборам для армии РФ.

Представители супермаркета заявили, что в марте 2022 г. мэрия Санкт-Петербурга сделала заказ на "сбор помощи для населения", а в перечне не было товаров, которые могли бы быть предназначены для военных.

Компания также отрицает размещение у себя пунктов сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".

17 февраля The Insider, Le Monde и Bellingcat опубликовали совместное расследование, в котором говорится, что российское подразделение французской сети магазинов Ашан с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставляло товары для российских оккупантов на временно оккупированные территории РФ. По данным СМИ, поставки позиционировались как «гуманитарная помощь», а кроме этого, Ашан также помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих работников.

Украинское подразделение сети магазинов Ашан обратилось в офис во Франции и требует объяснений по поводу такой информации.