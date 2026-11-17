Об этом 17 ноября сообщает британская газета The Guardian.

По словам организаторов протестов, на протяжении дня в Маниле к протестам против Трампа присоединятся до 10 тысяч человек.

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«Президент США находится там с визитом в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ожидалось, что толпа митингующий попытается пройти маршем к месту проведения саммита», — пишет издание.

При этом, в ходе массовых протестов, проходивших в Маниле накануне саммита, местные власти арестовали почти 300 человек — значительная часть районов столицы Филиппин была перекрыта, а меры безопасности — усилены.

«Некоторые митингующие палили чучела Трампа и вступали в столкновения с полицейскими, вооружёнными дубинками и щитами. На плакатах во время протестов, прошедших в понедельник, американского лидера называли „террористом № 1“ в мире», — пишет The Guardian.

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Фото: REUTERS/Noel Celis

Фото: REUTERS/Noel Celis

Фото: REUTERS/Noel Celis

Фото: REUTERS/Hollie Adams

Фото: REUTERS/Hollie Adams

Фото: REUTERS/Hollie Adams

Фото: REUTERS/Hollie Adams

Фото: REUTERS/Hollie Adams

Фото: REUTERS/Noel Celis

Демонстранты в Маниле, которые активно возмущались ростом стоимости жизни и энергетическим кризисом, вызванным войной США против Ирана, а также новой инициативой Pax Silica под руководством Вашингтона в области искусственного интеллекта и критически важных полезных ископаемых, пытались прорваться к месту проведения саммита в Филиппинском международном конференц-центре еще 16 ноября, но были остановлены столичной полицией, сообщило издание.

«Инициатива Pax Silica вызвала напряженность на Филиппинах из-за планов по строительству технологического хаба неподалеку от Манилы. Он, по мнению критиков, повлияет на водо- и энергоснабжение и приведет к переселению представителей коренного народа айта», — подытожило издание.

Кроме того, как уточнили в The Guardian, 17 ноября, параллельно с саммитом АСЕАН, лидеры США, Австралии, Индии и Японии — Дональд Трамп, Энтони Альбанезе, Нарендра Моди и Санаэ Такаичи — провели встречу в формате Четверки в Маниле.

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Они собрались (в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне), чтобы обсудить вопросы укрепления сотрудничества в области искусственного интеллекта, важнейших минеральных ресурсов, инфраструктуры и морской безопасности, пишет издание.

В частности, среди объявленных на заседании мер были новые совместные военные учения Четверки — «призванные сдержать амбиции Китая». При этом Альбанезе и Трамп пообещали, что объединение с Индией и Японией обеспечит «мир через силу», пишет The Guardian.

Япония предложила создать рабочую группу для координации сотрудничества в Азии по накоплению запасов нефти и их расходованию в чрезвычайных ситуациях — группу, которая позволит соседним странам региона использовать неиспользуемые складские мощности в Стране восходящего Солнца, подытожило издание.

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина на саммите АТЭС — что известно

19 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что инициатором возможной встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина является именно российский диктатор. По данным издания, он хотел бы договориться о завершении войны против Украины на выгодных для Москвы условиях.

19 октября Трамп заявил, что готов к трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и Путиным на саммите АТЭС, если они этого захотят. «Если Путин и Си хотят провести трехстороннюю встречу в Китае, я тоже это сделаю», — сказал он. В тот же день британская газета The Guardian в редакционной статье предупредила, что переговоры трех лидеров о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы.

16 ноября в Министерстве иностранных дел Китая подтвердили, что 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь состоится встреча лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина. В то же время в сообщении ведомства не был уточнён повестка дня мероприятий.

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17 ноября президент Трамп во время общения с журналистами на Филиппинах заявил, что хотел бы провести отдельный разговор в рамках саммита АТЭС с диктатором Владимиром Путиным.

«Я не знаю, но я бы хотел. Если это возможно, я бы это сделал», — ответил глава Белого дома.