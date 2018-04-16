Асаду нет места в мирном урегулировании конфликта в Сирии - МИД Германии

Асад применяет химическое оружие против собственного народа, поэтому не может быть участником урегулирования конфликта в Сирии, считает глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президент Сирии Башар Асад не может быть участником урегулирования конфликта в этой стране.

По словам немецкого министра, в мирном урегулировании не может участвовать человек, который применяет химическое оружие против собственного народа, сообщает DW.

"События последних дней со всей ясностью показали всем, что сейчас нужно сделать все возможное для предотвращения новой эскалации конфликта", - подчеркнул Маас.

При этом он констатировал, что без участия России, нравится это кому-либо или нет, данный конфликт не урегулировать.

В связи с этим глава МИД Германии приветствовал тот факт, что "Россия выразила готовность к диалогу".

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что прямые переговоры между Вашингтоном и режимом президента Сирии Башара Асада невозможны.