Асад заявил о продолжении наступательной операции в Восточной Гуте

Асад заявил о намерении продолжить операцию против повстанцев в Восточной Гуте

Наступательная операция сирийских правительственных войск и их союзников против повстанцев в Восточной Гуте вблизи Дамаска продолжится, заявил президент Сирии Башар Асад в беседе с журналистами, передает DW.

Асад отметил, что не видит "никакого противоречия между перемирием и военными операциями". Он также отметил, что успехи сирийских правительственных сил в последние дни достигнуты именно во время режима прекращения огня.

По словам Асада, военную операцию в Восточной Гуте нужно "проводить и в дальнейшем, параллельно открывая пути для гражданского населения", которое стремится оставить анклав.

Как сообщили в расположенном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, сирийская армия захватила почти четверть территории Восточной Гуты. Речь идет о не очень густо населенной сельской местности и нескольких небольших городах.

Согласно заявлениям сирийской армии, "правительственным силам осталось продвинуться буквально на несколько километров, чтобы разделить анклав на две части".

Ранее сообщалось, что в течение двух недель в результате обстрелов и авиаударов в Восточной Гуте (Сирия) погибло 600 человек. Более двух тысяч получили ранения. С 18 февраля в регионе не утихают бои, гибнет все больше людей, поступают сообщения об обстреле больниц и голоде среди населения.

Напомним, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о 30-дневном прекращения огня в Сирии.

С 27 февраля с 09:00 до 14:00 в Восточной Гуте должны были начаться гуманитарные паузы для выхода мирного населения из зоны боевых действий. Однако режим тишины нарушили. 28 февраля сирийские правительственные войска продолжили наземное наступление.

Согласно данным правозащитников, авианалеты и артиллерийские обстрелы пригород Дамаска Восточной Гуты со стороны режима Асада продолжаются с 18 февраля. В результате погибли по меньшей мере 601 человек. По данным правозащитников, в авианалетах участвует российская боевая авиация.