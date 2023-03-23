В Италии сбежал из-под домашнего ареста сын российского губернатора. Его собирались экстрадировать в США 23 марта, 17:41 Россиянин участвовал в схеме контрабанды военных технологий из США в Россию (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Сын российского губернатора, которого арестовали в Италии по запросу США, сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает La Stampa в четверг, 23 марта.

Россиянин Артем Усс, сын губернатора Красноярского края, был арестован в Италии в октябре 2022 года на основании международного ордера. В Министерстве юстиции США сообщали, что он является совладельцем зарегистрированной в Гамбурге подставной компании NDA GmbH, через которую россияне покупали у американских производителей военные технологии и технологии двойного назначения, которые затем отправляли подсанкционным российским компаниям, обслуживающим военный сектор страны-агрессора.

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Усс сбежал из-под домашнего ареста в Базильо (провинция Милан), сломав электронный браслет. Его разыскивают. Перед этим апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США по обвинению в контрабанде нефти из Венесуэлы в Китай и Россию в обход санкций. В то же время суд решил, что оснований для экстрадиции по обвинению в контрабанде военных технологий нет, пишет La Repubblica. В США россиянину грозит до 30 лет лишения свободы.