«Путин может возглавлять РФ еще 10−15 лет». Как выход российских войск из Херсона скажется на кремлевском режиме — интервью с Портниковым

10 ноября, 22:18
Эксклюзив НВ
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Если российские войска все-таки покинут Херсон, то это никоим образом не ударит по репутации кремлевского режима или самого диктатора Владимира Путина внутри России, убежден политолог и публицист Виталий Портников.

Он предположил, что 70-летний Путин может возглавлять РФ еще 10–15 лет, если ему позволит здоровье.

В интервью Радио НВ Портников рассказал, почему российские элиты и общество никоим образом не отреагируют на уход оккупантов из Херсона и почему Россия — это государство Федеральной службы безопасности РФ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Jo0Pey9pzKo

— Россияне вроде бы выходят из Херсона. Как вы думаете, что это значит для кремлевского режима?

— Во-первых, мы должны дождаться самого вывода войск. Пока мы с вами вынуждены иметь дело исключительно с телевизионной картинкой. И совершенно очевидно, что эта телевизионная картинка должна быть подтверждена прежде всего реальными действиями российских Вооруженных сил [России] — они действительно должны выйти с этой территории.

В Вооруженных силах Украины сейчас опасаются того, что российские Вооруженные силы собираются оставаться на Херсонщине, готовят определенные маневры, которые должны затянуть украинские войска в ловушку. Я не думаю, что это так реалистично, потому что все эти планы российских войск также совершенно понятны и украинцам.

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Вместе с тем абсолютно очевидно, мы можем рассматривать эти варианты: что произойдет, если войска действительно выйдут? Что произойдет, если они не выйдут? Пропагандистский эффект так или иначе связан уже с выводом войск.

— Мы увидели это видео, которого могло бы не быть, где командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин докладывает министру обороны РФ Сергею Шойгу. Мы понимаем, что она была записана заранее, смонтирована. Кажется, что почему-то она появилась и на это не могли не отреагировать представители так называемой кремлевской элиты. Но ведь при этом мы не видели никакой реакции Путина, он об этом ничего не говорил.

— Это еще раз говорит о том, что все эти реакции на войну в Украине — это срежиссированные реакции, как вы правильно говорите.

Когда был потерян Лиман, была одна режиссура, были протесты, заявления о том, что надо разжаловать генерала [Александра] Лапина. Сейчас, когда генерал Суровикин принял решение, что Россия должна покидать Херсон, а мы должны таким образом устанавливать над ним контроль, [звучит] полностью единодушно «за», все довольны. Все говорят, какой герой генерал Суровикин молодец. И сравнивают, что Суровикин покинул Херсон с тем, как фельдмаршал Михаил Кутузов покинул Москву.

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Поэтому мы видим, что для кремлевского режима никаких политических угроз (с точки зрения дальнейших боевых действий в Украине) нет.

— Полтора месяца назад Путин заявлял о том, что Россия здесь навсегда, говорил об этих аннексиях, в Конституции они это записали. Уже тогда это выглядело безумием. Вы много раз в нашем эфире говорили, что русские элиты ничего не решают и элитами, по сути, не являются; но все равно мы видим, что есть какие-то недовольные z-патриоты.

– Их теперь не видим, теперь видим, что патриоты довольны.

— Есть еще так называемые военкоры, которые пишут в больших прокремлевских каналах, что это предательство. Как вы думаете, какова стратегия? Проглотят так же, как глотали все до этого?

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— В тоталитарной стране не имеет значения мнение общества о действиях власти, а имеет значение исключительно уровень эффективности силового аппарата. Поэтому никакого значения какой-либо отвод войск с любой территории иметь не будет. Вы просто должны это понять.

Я вас убеждаю, что даже если бы какая-то армия сейчас вошла во Владивосток, а какая-то — в Белгород, тоже нашлись бы объяснения, почему это так хорошо и почему надо за это поблагодарить Владимира Владимировича Путина: «А в Москве-то врага нет»! Я могу вам написать 55 объяснений, почему это все правильно делается.

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