Армия России начала использовать новый аэродром для ракетных атак на Украину — Схемы 22 июня, 20:13 Российский Су-34 (Фото:via Wikipedia)

Российская армия с началом контрнаступления на Запорожском направлении перебросила борта стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии.

Об этом сообщает Схемы со ссылкой на спутниковые снимки.

В ночь на 22 июня с этого аэродрома взлетели борта Ту-22М3 и запустили на Днепропетровщину крылатые ракеты Х-22.

Видео дня

Аэродром Моздок / Фото: Схемы

Впервые самолеты стратегической авиации Ту-22М3 на этом аэродроме спутник зафиксировал 24 мая 2023 года. На снимке можно насчитать шесть бомбардировщиков. Еще 28 апреля, как свидетельствуют фото со спутника, стратегической авиации на этом аэродроме не было.

Аэродром Моздок / Фото: Схемы

В преддверии ракетной атаки на Днепропетровщину 22 июня на аэродроме вблизи Моздока размещалось 7 самолетов стратегической авиации Ту-22М3. Также на снимке можно увидеть и грузовые самолеты, которые могут транспортировать ракеты.