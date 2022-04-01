Армия рабов. Как отсутствие военачальника, бесправность войск и авторитаризм Москвы привели к провалам РФ в Украине — NYT 1 апреля, 12:21 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Российские военные в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

После пяти недель развязанной Россией войны разведки западных стран с удивлением констатируют, что у российской армии в Украине так и не появилось единого «полевого» военачальника — не считая военных чиновников в Москве.

«Дистанционное» управление военной кампанией, которую развернула Россия, рассогласованность ее войск и строгая иерархия управления армией, где младший офицерский состав не имеет права голоса, уже привели к многочисленным провалам РФ в Украине. Об этом пишет в своем новом материале американская The New York Times.

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Россия руководит своей военной кампанией против Украины из Москвы, не имея единого военачальника на месте, который бы мог отдавать приказы и принимать решения. К такому выводу пришли представители госструктур США, изучающие ход войны, которая длится уже пять недель.

По их словам, такой централизованный подход может во многом объяснить, почему российская военная кампания увязла перед лицом более жесткого, чем ожидалось, сопротивления украинцев.

Отсутствие единого военачальника в Украине означает, что российские воздушные, наземные и морские подразделения не синхронизированы. Их разобщенные боевые операции страдают из-за плохой логистики, падения боевого духа и гибели от 7 000 до 15000 военнослужащих, утверждают высокопоставленные американские чиновники и независимые аналитики.

С этой проблемой отчасти связана и гибель по меньшей мере семи российских генералов, поскольку высокопоставленных офицеров выталкивают на передовую для решения тактических проблем, которые западные вооруженные силы доверили бы более младшим офицерам или старшему рядовому составу.

Один из высокопоставленных чиновников США отметил, что представители НАТО и разведсообщества неделями ждали появления российского топ-военачальника [в Украине]. Никто так и не появился, поэтому западные официальные лица пришли к выводу, что решения принимают люди, находящиеся далеко от фронта, в Москве: министр обороны Сергей Шойгу; начальник Генерального штаба российской армии генерал Валерий Герасимов и даже президент Владимир Путин.

В среду представители администрации Байдена со ссылкой на рассекреченные данные разведки США заявили, что советники Путина дезинформировали его о проблемах российской армии в Украине. По словам американских официальных лиц, разведданные также свидетельствуют о растущей напряженности в отношениях между Путиным и Шойгу, который когда-то был одним из самых доверенных членов ближайшего окружения главы Кремля.

Российские официальные лица оспорили утверждения разведки США, а Кремль в четверг назвал их «полным непониманием» ситуации, которое может «иметь плохие последствия».

Однако вести военную кампанию с расстояния 500 миль сложно, говорят американские военные чиновники. Сама по себе такая дистанция уже может привести к рассогласованости между войсками, ведущими бои, и военными планами, которые разрабатывает Москва. По их словам, вместо того, чтобы упорядочить процесс, Россия создала военную машину, не способную адаптироваться к быстрому и гибкому сопротивлению Украины.

Еще один высокопоставленный американский чиновник сказал, что российские солдаты, которых приучили не ступать ни шагу без четких указаний начальства, в растерянности остались на полях сражений, в то время как Путин, Шойгу и генерал Герасимов продолжали выстраивать все более оторванные от реальности стратегии.

Такой вертикальный подход означает, что Москва «спускает» инструкции генералам на местах, которые затем передают их войскам, приказывая тем следовать этим инструкциям вне зависимости от ситуации на местах.

«Такой подход проявляется в совершаемых ошибках», — говорит Уэсли Кларк, генерал в отставке, который во время войны в Косово был главнокомандующим союзными войсками НАТО в Европе.

На прошлой неделе украинские силы взорвали российский военный корабль Орск, пришвартованный на юге Украины [в Бердянске — прим.ред.]. Описывая этот инцидент, генерал Кларк задался вопросом: «Настолько сумасшедшим нужно быть, чтобы пришвартовать корабль в порту, до того как обезопасить этот район?»

Тот факт, что авторы российских планов, отправившие Орск в порт, не учли потенциальную опасность, показывает, что исходящие сверху решения никто не подвергает сомнению, полагают американские чиновники. По их словам, на нижнем уровне российские военные не имею права указывать на недостатки в стратегии, которые должны быть очевидны.

Военные аналитики утверждают, что к гибели российских генералов привела сложная цепь событий, истоки которой — в развалившейся структуре командования, которая берет свое начало в Москве.

«Я не вижу слаженной организационной архитектуры, создания которой можно было бы ожидать, учитывая месяцы учений и, предположительно, еще более длительный период планирования [войны] перед вторжением», — заявил в письменном комментарии NYT генерал в отставке Дэвид Петреус, занимавший пост главы Центрального командования вооруженных сил США и главнокомандующего сил в Ираке и Афганистане.

В американской военной структуре командования четырехзвездный военачальник «в поле» координировал бы и синхронизировал бы все подчиненные ему воздушные, наземные и военно-морские силы, а также специальные и кибероперации. Кампания имела бы главную цель, своего рода «центр тяжести», а другие операции работали бы в поддержку этой цели.

Тогда как в случае гибели некоторых российских генералов причина всех проблем крылась далеко от поля боя, поскольку Москва не смогла достаточно быстро отреагировать [на оперативную ситуацию] на фоне того, что Украины «заглушила» российские коммуникации.

Ложное представление о миссии российских вооруженных сил, которое озвучил сам Путин, возможно, нанесло ущерб способности армии РФ преследовать цели кампании — которую российский президент изначально публично представил как ограниченную военную операцию.

Генерал Кларк вспомнил, как в 2016 году проводил в Киеве тренинг для украинских генералов, пытаясь объяснить им, что представляет собой американская методика аналитического разбора операции постфактум. Кларк рассказывал им, что после боя с участием американских войск «все собираются и разбираются в произошедшем».

«Полковник должен признать свои ошибки перед капитаном, — говорил Кларк. — Он может сказать: «Возможно, я слишком медлил с приказом».

По словам генерала Кларка, выслушав его, украинцы тогда сказали, что это не сработает. «Они сказали: «В советской системе нас учили, что информацию следует оберегать, и мы лжем друг другу», — вспоминает он.

Решение Путина отправить на этой неделе чеченского полевого командира Рамзана Кадырова в осажденный украинский город Мариуполь (ради «круга почета» — вопреки тому, что Мариуполь еще не пал) демонстрирует неизменную веру российского президента в том, что главная битва — информационная, говорит Андрей Солдатов, эксперт по российским спецслужбам.

Внушающий страх чеченец — «генерал, но не настоящий военачальник», отмечает Солдатов, добавляя: «Это показывает, что Путин все еще верит в то, что важнее всего сейчас — пропаганда».

Сигналы, исходящие от российских чиновников, свидетельствуют о том, что Путин, возможно, сокращает свои военные амбиции и сосредотачивается на Донбассе. Хотя военные аналитики отмечают: будущее покажет, была ли это действительно значимая перемена — или же маневр, призванный отвлечь внимание перед новым наступлением.

Российская армия уже задействовала в боях более половины всех своих боеспособных сил, включая самые элитные части. Сейчас Москва перебрасывает на восток Украины подкрепления из-за пределов России, в том числе из Грузии, а также наемников из частной военной компании Вагнера.

Путин также подписал указ о призыве на военную службу 134 000 человек.

«Похоже, у них [Москвы] нет четкого представления о количестве сил, необходимых для победы над украинскими регулярными войсками и силами территориальной обороны в городской местности, а также для удержания контроля над тем, что они уничтожают или захватывают, — сказал Джеффри Шлоссер, двухзвездный генерал армии США в отставке, командовавший американскими войсками в восточном Афганистане — Для этого потребуются еще сотни тысяч российских или союзных [с Россией] войск».

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