Россия перебрасывает военных в Беларусь в цистернах — СМИ

19 января, 01:21
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Украинские военные вблизи границы с Беларусью в Ровенской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные вблизи границы с Беларусью в Ровенской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты используют железнодорожные цистерны для переброски своих военных в Беларусь.

Об этом сообщает белорусское издание Наша Ніва.

По данным издания, таким образом, россияне пытаются обмануть спутниковый и визуальный мониторинг грузов. Неизвестно, транспортируют ли таким образом технику и боеприпасы.

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Отмечается, что общее количество российских военных в Беларуси может быть больше, чем известно украинской разведке.

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16 января в Беларуси начались совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил двух стран.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

В украинской разведке 17 января сообщалось, что вероятность нового вторжения российской армии в Украину из Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

https://www.youtube.com/watch?v=EhovM_Xr4pc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Беларусь Война в Украине Война России против Украины

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