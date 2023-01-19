Россия перебрасывает военных в Беларусь в цистернах — СМИ 19 января, 01:21 Украинские военные вблизи границы с Беларусью в Ровенской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты используют железнодорожные цистерны для переброски своих военных в Беларусь.

Об этом сообщает белорусское издание Наша Ніва.

По данным издания, таким образом, россияне пытаются обмануть спутниковый и визуальный мониторинг грузов. Неизвестно, транспортируют ли таким образом технику и боеприпасы.

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Отмечается, что общее количество российских военных в Беларуси может быть больше, чем известно украинской разведке.

16 января в Беларуси начались совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил двух стран.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

В украинской разведке 17 января сообщалось, что вероятность нового вторжения российской армии в Украину из Беларуси в ближайшие недели остается низкой.