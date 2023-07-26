На замену отправленным в Украину. Чехия получила новые американские вертолеты — фото 26 июля, 17:01 Чешская армия получит 12 новых американских вертолетов на замену Ми-24 и Ми-35, которые правительство Чехии отдало на нужды Сил обороны Украины (Фото:ČTK/Pavlíček Luboš)

Чешская республика получила 12 новых вертолетов из США вместо собственных Ми-24 и Ми-35, которые передала для нужд Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Novinky.

Армия Чехии закупила четыре боевых AH-1 Z Viper и восемь многоцелевых AH-1Y Venom. Стоимость контракта составляет 14,6 миллиарда чешских крон (более 600 миллионов евро).

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Novinky пишет, что в среду, 26 июля, на борту транспортного самолета прибыли вертолеты Viper на военную чешскую базу в городке Намешть-над-Ославой.

Фото: Armáda ČR

Издание добавляет, что заказанные вертолеты заменят российские Ми-24/35, часть из них Чехия уже передала Украине. Кроме 12 приобретенных новых вертолетов, чешская армия получит восемь старых, которые пройдут модернизацию.

Журналист Ярослав Соукуп пишет, что таким образом армия Чехии получит «компенсацию за предоставленную технику для Украины».

7 июля премьер-министр Чехии Петер Фиала сообщил, что правительство его страны предоставит Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч единиц боеприпасов крупного калибра, а также будет готовить украинских пилотов для самолетов F-16.