Белорусская военная колонна направилась из Бреста в сторону границы с Украиной

13 декабря, 14:13
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Подразделения ВС Беларуси выдвинулись в сторону границы Украины (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Подразделения ВС Беларуси выдвинулись в сторону границы Украины (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Из пункта постоянной дислокации в Бресте выдвинулись подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси. Они двигаются на юго-восток в сторону границы с Волынской областью Украины.

Как сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн, колонна движется по трассе Р17 к городу Малорита/агрогородку Мокраны.

В составе колоны:

  • не менее 25 БТР-80;
  • около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом;
  • три буксируемых автомобилем МЗКТ Волат 120-мм миномета 2Б23 Нона-М1;
  • два топливозаправщика,
  • командно-штабная машина Р-145БМ;
  • две машины связи;
  • не менее пяти машин пограничной службы РБ;
  • машина скорой помощи;
  • две полевые кухни.

Видео дня

Беларускі Гаюн
Фото: Беларускі Гаюн

Перемещения 38 одшбр подтверждают и местные власти.

7 декабря сообщалось, что Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск.

Американский Институт изучения войны считает маловероятным вступление Беларуси в войну против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=YFtT5JcfrVM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Граница Беларусь Украина Война России против Украины

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