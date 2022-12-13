Белорусская военная колонна направилась из Бреста в сторону границы с Украиной 13 декабря, 14:13 Подразделения ВС Беларуси выдвинулись в сторону границы Украины (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Из пункта постоянной дислокации в Бресте выдвинулись подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси. Они двигаются на юго-восток в сторону границы с Волынской областью Украины.

Как сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн, колонна движется по трассе Р17 к городу Малорита/агрогородку Мокраны.

В составе колоны:

не менее 25 БТР-80;

около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом;

три буксируемых автомобилем МЗКТ Волат 120-мм миномета 2Б23 Нона-М1;

два топливозаправщика,

командно-штабная машина Р-145БМ;

две машины связи;

не менее пяти машин пограничной службы РБ;

машина скорой помощи;

две полевые кухни.

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Фото: Беларускі Гаюн

Перемещения 38 одшбр подтверждают и местные власти.

7 декабря сообщалось, что Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск.

Американский Институт изучения войны считает маловероятным вступление Беларуси в войну против Украины.