Белорусская военная колонна направилась из Бреста в сторону границы с Украиной
Подразделения ВС Беларуси выдвинулись в сторону границы Украины (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)
Из пункта постоянной дислокации в Бресте выдвинулись подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси. Они двигаются на юго-восток в сторону границы с Волынской областью Украины.
Как сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн, колонна движется по трассе Р17 к городу Малорита/агрогородку Мокраны.
В составе колоны:
- не менее 25 БТР-80;
- около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом;
- три буксируемых автомобилем МЗКТ Волат 120-мм миномета 2Б23 Нона-М1;
- два топливозаправщика,
- командно-штабная машина Р-145БМ;
- две машины связи;
- не менее пяти машин пограничной службы РБ;
- машина скорой помощи;
- две полевые кухни.
Перемещения 38 одшбр подтверждают и местные власти.
7 декабря сообщалось, что Беларусь объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».
13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск.
Американский Институт изучения войны считает маловероятным вступление Беларуси в войну против Украины.