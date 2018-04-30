Армия варваров. Как Россия взрастила и пытается укротить футбольных неонацистов

В течение последних двух десятилетий российское государство поощряло группы жестоких ультраправых болельщиков. По мере приближения Чемпионата мира по футболу Россия пытается их укротить, пишет британская газета The Guardian в своем материале Подъем неонацистских футбольных хулиганов в России.

НВ предлагает перевод самых интересных выдержек из этого текста.

"Ничего подобного я не видел". Агрессия во Франции

Летом 2016 года российские футбольные хулиганы, до тех пор бывшие кем-то вроде провинциальных пугал, вырвались на международную арену во время чемпионата Европы во Франции. 10 июня около 150 россиян спустились в Старый порт Марселя. Они двигались упорядоченными фалангами, встречая всех сторонников Англии, с которыми сталкивались, экстраординарной жестокостью.

Одному из английских фанатов перерезали Ахиллесово сухожилие. Двое англичан оказались в коме, один из них позже получил паралич левой стороны тела (предполагаемый нападавший, разыскиваемый за попытку убийства, был арестован в Германии в феврале 2018-го). Еще один человек, как сообщалось, отправился домой на Eurostar [поезде через туннель под проливом Ла-Манш, курсирующем между Францией и Великобританией] с куском стекла от разбитой бутылки, застрявшим в его шее.

"Ничего подобного я раньше не видел", - сказал телеканалу Sky News Стив Нил, старший суперинтендант полиции Нортумбрии, один из нескольких офицеров, направленных из Англии на подмогу французской полиции в тот день. "Россияне приехали с серьезным намерением совершить варварское насилие. Они были отлично организованы и очень эффективны. Мы увидели футбольный хулиганизм нового уровня", - рассказал Нил.

Один из российских хулиганов, принимавших участие в потасовке, позже сказал французскому новостному агентству: "Англичане всегда говорили, что они главные футбольные хулиганы. Мы приехали чтобы показать, что англичане - девчонки".

Некоторые российские политики утверждали, что шумиха вокруг их страны со стороны властей и медиа была непропорциональной (двое английских фанов получили тюремные сроки за участие в насилии). Вице-премьер-министр Виталий Мутко, на тот момент занимавший должность министра спорта, зашел так далеко, что назвал произошедшее "подставой". Другие публичные персоны из России одобрили действия хулиганов за продвижение сильного и неприступного образа их страны в мире. "Не вижу ничего страшного в драке фанатов, - написал в своем Twitter вице-спикер российского парламента Игорь Лебедев. - Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать!"

Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать!https://t.co/g4ZKsFPDTt — Игорь Лебедев (@Russian1972) 13 июня 2016 г.

Поначалу российский президент Владимир Путин с ухмылкой удивлялся, как 200 российских болельщиков "смогли отметелить несколько тысяч англичан". Но Кремлю также было известно, что эти же люди могут опозорить нацию, если массовое насилие вспыхнет на Чемпионате мира 2018 года - турнире, который Россия проведет впервые, - и правительство с запозданием попыталось дистанцироваться от хулиганов.

После встречи с руководителями собственных силовых структур Путин публично подчеркнул "необходимость учиться на французском опыте". Российская полиция получила новые полномочия - к примеру, теперь даже незначительные правонарушения, такие как фейерверки во время матчей, классифицируются как террористические акты.

Согласно сообщениям российской прессы, в декабре 2016 года более 100 полицейских и членов ФСБ - службы безопасности России - провели обыски в домах хулиганов. За ними последовали аресты, в том числе Алексея Ерунова, лидера фанатской "фирмы" ФК Локомотив [на футбольном сленге "фирмой" называют группировку радикальных фанатов какого-либо клуба – прим. ред.] под названием Викинги. Он уже провел несколько месяцев во французской тюрьме прежде чем вернуться в Россию. В целом более 200 хулиганов получили судебные постановления, отстраняющие их от футбольных матчей до конца Чемпионата мира.

Боевая сила 90-х

Хулиганство пришло в российский футбол относительно поздно, возникнув в ранние 90-е как неловкая копия английского образца, насчитывающего десятки лет истории, - с его жестокими "фирмами", предпочитаемыми лейблами одежды и расистскими песнопениями. В стране, вырвававшейся из советского мрака в поисках новой, напористой идентичности, хулиганизм, казалось, предлагал молодым людям дозу крепкого национализма, а также гипермаскулинное сообщество, обеспечивающее статусом и чувством принадлежности.

Футбольный радикализм возник в России как копия английского, однако быстро вышел за рамки спорта / Фото ЕРА

Хулиганство также представляло собой что-то вроде карьерного пути через руины постсоветской экономики. Политики, особенно ультраправые, видели в московских футбольных головорезах потенциально могущественную группу бесправных избирателей - и начали обхаживать этих молодых людей, предоставляя бесплатный транспорт на выездные игры, платя им за работу телохранителями или уличной силы и даже предлагая от случая к случаю хорошо оплачиваемые роли партийных представителей.

Футбольное хулиганское движение представляло собой что-то вроде карьерного пути через руины постсоветской экономики

Со временем подражание англичанам развилось в новую культуру бандитизма. В книге Among the Thugs (дословно – Среди бандитов, на русском языке была издана под названием Английская болезнь – прим.ред.) - основополагающем издании об английском хулиганизме, которое вышло в 1990-м году, - автор Билл Буфорд охарактеризовал футбольное хулиганство как "жирующий манифест галлонов и галлонов пива и несметного количества чипсов со вкусом бекона". Россияне, напротив, отставили свое пиво и начали серьезно тренироваться, не только в спортзалах, но и тайных боях, организуемых в местных лесах, где молодые хулиганы из противостоящих команд сражались в рассветной мгле.

Как раз на одной из таких сходок, получив приглашение от одного из товарищей по спортзалу, Денис Никитин – российский неонацист – впервые встретил хулиганов и начал познавать "искуство" коллективных потасовок, сначала наблюдая, а затем и участвуя в них. Как и многие его ровесники, по мере обретения уверенности в своих силах, Никитин начал участвовать в турнирах по смешанным боевым искусствам и даже организовывать их. Сообща российские хулиганы становились все более профессиональными. "В какой-то момент российский хулиганизм ушел от дилетантства", - сказал Никитин, когда мы встретились прошлой осенью. В свою очередь, бои стали более смертоносными: в ноябре 2017 года 30-летний мужчина умер после того, как ему сломали шею во время стычки между хулиганами, связанными с командами Сибирь (Новосибирск) и Енисей (Красноярск).

Именно эта хорошо подготовленная сила дебютировала с такой брутальностью на международной арене в Марселе. И по мере приближения Кубка мира давление на российских хулиганов усиливается. Кремль запаниковал после прошлогоднего выхода в эфир документального фильма ВВС под названием Хулиганская армия России (Russia's Hooligan Army), в котором тогдашний лидер "фирмы" Спартака - Гладиаторы - Василий "Киллер" Степанов в ходе съемки скрытой камерой заявил, что московские хулиганы были пехотой Путина. Некоторые из тех, кто дал интервью для программы, заявили о фактических ошибках (к примеру, Никиту приписали к неверной "фирме", а Степанов заявил, что его взгляды исказили) – однако в России, как сказал The Guradian один из хулиганов, фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Российская полиция выступилас обращением с призывом ко всем участникам документальной ленты зявить в участки и подписать документы о том, что BBC вынудил их солгать на камеру. (В ходе матча в следующем месяце фанаты Спартака развернули панорманый баннер, имитирующий логотип ВВС, со словами Blah Blah Channel. В прошлом году Кремль назначил по агенту ФСБ в каждый из 11 клубов Москвы, где они работали с представителями [клубов] по связям с фанам - обычно ими являются руководители хулиганов от каждой "фирмы" – в надежде контролировать членов фанатских сообществ.

Для хулиганов, которым власть годами оказывала поддержку – как явную, так и негласную, такой поворот вспять кажется предательством. "Нас 10 лет поддерживало правительство", - говорит Александр Шпрыгин [основатель Всероссийского объединения болельщиков – прим.ред.], который участвовал в хулиганских боях с 1994 и организовал чартерный рейс для отправки штата российских хулиганов в Марсель в 2016 году. "После Франции правительство прекратило нас поддерживать", - отмечает Шпрыгин.

Для хулиганов, которым власть годами оказывала поддержку – как явную, так и негласную, нынешний поворот вспять кажется предательством

Но навязчивое внимание к насилию на чемпионате мира - не в последнюю очередь из-за британских таблоидов - затмило реальное значение русского хулиганизма. В течение двух десятилетий российские "фирмы" были машиной для вербовки и радикализации молодых людей в сторону крайне правых взглядов, что укоренило расистскую идеологию в центре футбольной культуры страны. Их, возможно, вынудят уйти в подполье, однако могущественные "фирмы" России вряд ли исчезнут, и понадобятся десятилетия, чтобы их влияние удалось стереть. "После лета, - говорит Шпрыгин The Guardian, - все забудут о нас".

С трибун – в политику

Шпрыгину впервые отказали в футбольном матче, когда ему было девять лет. Он пришел посмотреть, как его команда, ФК Динамо, играет на центральном стадионе Динамо в Москве, однако детям без сопровождения вход был запрещен. Поэтому на следующей неделе он убедил одного из взрослых болельщиков, пришедших на стадион, представиться его отцом. Оказавшись внутри, вспоминает Шпрыгин, он обратил внимание на самых громких и фанатичных болельщиков - ультрас - и начал регулярно сидеть среди них на матчах.

Юный, изолированный и без особых карьерных перспектив, Шпрыгин был идеальным "хулиганским" рекрутом. В августе 1993-го, когда ему было 14 лет, один из старших мужчин подошел к нему с идеей создания одной из первых российских "фирм" - Blue White Dynamite (Бело-голубой динамит). По мере роста числа участников, члены BWD начали выискивать и атаковать ультрас соперников. Поначалу эти стычки, обычно проводимые под сводами московских станций метро, ​​были скромными. Но когда фанаты самого известного московского клуба Спартак сформировали конкурирующую "фирму", насилие обострилось как в серьезности, так и в масштабах – столкновения порой включали до 500 участников. "К 1995 году у каждого московского футбольного клуба была "фирма", - вспоминает Шпрыгин. - Бои стали намного больше".

По мере того, как число участников росло, более мелкие "фирмы" отсоединялись от групп покрупнее, создав сеть отдельных, но взаимосвязанных банд. Сегодня крупнейший из 11 футбольных клубов российской столицы – команда Спартак (Москва) – имеет три крупных "фирмы": Union, Школа и Гладиаторы, у каждой из которых есть юношеское подразделение. Помимо них, под знаменами Спартака действует целая группировка отколовшихся групп поменьше. Один из предводителей хулиганов оценивает, что число активных участников "фирм", связанных со Спартаком, достигает 500 человек. Сотрудничая друг с другом по мере необходимости, "фирмы" Спартака способны мобилизировать небольшую армию под знаменем своей команды.

В декабре 2010 года несколько тысяч фанатов собрались на митинг в центре Москвы, после того как болельщик Спартака погиб в потасовке с выходцами из Дагестана / Фото ЕРА

Эта коллективная сила была впервые продемонстрирована в 1999 году, когда Спартак сыграл в гостях против Сатурна (Раменское). Когда Спартак пропустил свой первый гол на 23-й минуте, по трибунам пошла волна насилия: толчок превратился в несколько отдельных драк и, в конечном счете, все переросло в полномасштабные беспорядки. Впервые в истории российского футбола матч был остановлен из-за столкновений на трибунах. Видеосъемка события запечатлела, как некоторые полицейские избивают фанатов Спартака дубинками по голове, а другие пытаются вывести своих коллег.

Государству может быть трудно контролировать то, на что оно раньше закрывало глаза В августе 1998 года Шпрыгин, который в то время был редактором фан-журнала Динамо, по его словам, получил на свой пейджер сообщение с просьбой перезвонить на загадочный номер. Это была просьба о встрече от видного правого оппозиционного политика. На следующий день, утверждает Шпрыгин, он посетил Государственную Думу - нижнюю палату Федерального собрания России. В вестибюле он увидел одного из хулиганских лидеров московского Спартака. Обоих привели в офис к политическому деятелю и предложили работать его помощниками.

Роль Шпрыгина заключалась в том, чтобы быть связующим звеном между политиком и "фирмой", которая бы регулярно обеспечивала безопасность его партии. "Сами по себе мы никогда не были "кулаками" партии", - объяснил Шпрыгин, когда мы с ним встретились в московском баре с футбольной тематикой. Но, по его словам, они обеспечивали политику безопасность, а его партия, в свою очередь, платила за автобусы и поезда, чтобы возить хулиганов на выездные события. Никакие деньги не ходили по рукам, но Шпрыгин говорит, что ожидания были ясны: фанаты должны проголосовать за партию на выборах и драться, если это понадобится.

Александр Шпрыгин (на втором плане) основал Всероссийское объединение болельщиков при поддержке ФСБ и стал вхож в высшие политические круги / Фото ЕРА

Эта договоренность оказалась полезной для карьеры Шпрыгина. В 2007 году по поручению ФСБ, рассказывает россиянин, он основал группу под названием Всероссийское объединение болельщиков. Несмотря на его политический взлет в то время (Шпрыгина как минимум трижды фотографировали с Путиным, прежде чем его предполагаемая причастность к насилию в Марселе привела к аресту), Шпрыгин продолжал активно участвовать в уличном насилии. Вскоре после основания союза болельщиков крайне правая группа "скинхедов" пригласила Шпрыгина и других членов его "фирмы" встретиться в местном парке. Озвученный ими план заключался в том, чтобы напасть на посетителей хип-хоп концерта, когда те будут возвращаться после события. "Рэп - это черная музыка, - сказал Шпригин в качестве объяснения. - Итак, мы пошли в парк и стали ждать". В ту ночь он принял участие в своем первом уличном насилии, направленном на людей вне футбола.

Многие ультрас симпатизируют радикальным националистам, а некоторые даже участвуют в их деятельности

Продвижение Шпрыгина – обычная история. "Многие ультрас симпатизируют радикальным националистам, а некоторые даже участвуют в их деятельности", - говорит Михаил Ахметьев, профессор московского информационно-аналитического центра Сова, который изучает национализм и расизм в России. "Бывший глава фан-сообщества Спартака под названием Фратрия, Иван "Комбат" Катанаев и лидер "фирмы" Гладиатор Василий "Киллер" Степанов участвуют в мероприятиях ультраконсерваторов", - рассказывает Ахметьев.

В последние годы наблюдается значительное увеличение нападений в ходе так называемых акций "белый вагон", когда группы расистов в медицинских масках и балаклавах заходят в транспорт и атакуют людей неславянского происхождения. В докладе центра Сова от 2014 года говорится, что операции "белый вагон" совершаются "по крайней мере частично футбольными фанатами" и "чаще происходят в дни матчей". Для молодых людей, которые, подобно Шпрыгину, очарованы старшими фанатами на матчах, путь к радикализации быстр и ясен, а недостатка в политических организациях, желающих использовать этих фанатов и сотрудничать с ними, нет

Укрощение строптивых

Футбол, с его племенными сообществами и боевой символикой, давно является полем битвы за умы. […]

Чтобы изменить международное восприятие российских футбольных болельщиков, Кремль нанял PR-агентства, которые взращивают так называемых "вежливых фанов" - они раздают сладости, теплый чай и одеяла на матчах и публикуют радостные селфи в Instagram. Несмотря на эти показательные демонстрации, некоторые считают, что правительство продолжает втайне поддерживать хулиганов.

"Это правда, что правительство пытается очистить имидж футбола накануне Чемпионата мира", - говорит Максим Солопов - журналист, принимавший участие в антифашистских столкновениях с российскими хулиганами в 2006-2010 годах. "Но власть гораздо больше обеспокоена тем, что здесь [в России] может произойти что-то вроде украинской революции, и, если это случится, правые хулиганы выйдут на улицы против властей. Поэтому в частном порядке они по-прежнему поддерживают жестокие фан-сообщества. Я считаю, что политическая власть остается в руках правых фанатов".

В Кремле опасаются всплесков насилия со стороны российских фанатов на Чемпионате мира / Кадр из фильма BBC Russia's Hooligan Army

Назначение так называемого "офицера по связям с болельщиками" в каждом клубе говорит о вере Кремля в то, что он может контролировать хулиганов. "Клубы назначают настоящих хулиганских лидеров, надеясь, что они смогут удержать хулиганов под контролем на важных матчах", - говорит Павел Клименко, представитель организации FARE (Football Against Racism in Europe – Футбол против расизма в Европе). Пока неясно, насколько эффективна такая система или как она работает.

Государству может быть трудно контролировать то, на что оно раньше закрывало глаза. "Государство считало, что [хулиганские группы] являются организованной силой, которая может быть использована для поддержания порядка", - говорит Юрий Абрашов, бывший полковник полиции, который теперь является исполнительным директором Event Safety – правительственной организации, оказывающей услуги по обеспечению безопасности спортивных событий. "Но эти группы давали обещания и не выполняли их", - отметил Абрашов.

Несмотря на мониторинг ФСБ, запреты и другие попытки подавить активность крайне правых хулиганов, до сих пор существует обоснованный риск насилия на Чемпионате мира в России. "Возможно, запланированных организованных атак не будет, потому что хулиганы боятся служб безопасности, - говорит Клименко из FARE. - Но с учетом того, как работают их структуры, контролировать всех и каждого будет непросто".