Армия Нигерии освободила более тысячи заложников Боко Харам

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Многонациональные объединенные силы специального назначения входят вооруженные отряды из Нигерии, Бенина, Камеруна, Чада и Нигера
Фото: Mr Fredrick Ikeri via Twitter

В Многонациональные объединенные силы специального назначения входят вооруженные отряды из Нигерии, Бенина, Камеруна, Чада и Нигера

В понедельник, 7 мая, армия Нигерии совместно с Многонациональными объединенными силами специального назначения освободили более 1000 пленных террористической группировки Боко Харам в штате Борно на северо-востоке страны, говорится в сообщении нигерийских вооруженных сил в Twitter.

Как отмечается, в число заложников входили в основном женщины и дети, а также некоторое количество молодых людей, которых вынудили войти в ряды боевиков Боко Харам. 

Операция, которая проводилась совместно камерунскими и нигерийскими войсками Многонациональной объединенной целевой группы спасла заложников из сел Маламкари, Амчака, Валаса и Гора района местного самоуправления Бама.

"Спасенные сейчас получают лечение на военном объекте", - говорится в заявлении.

Напомним, жертвами нападения Боко Харам в Нигерии стали 18 человек, десятки получили ранения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове