Армия Нигерии освободила более тысячи заложников Боко Харам

В понедельник, 7 мая, армия Нигерии совместно с Многонациональными объединенными силами специального назначения освободили более 1000 пленных террористической группировки Боко Харам в штате Борно на северо-востоке страны, говорится в сообщении нигерийских вооруженных сил в Twitter.

Как отмечается, в число заложников входили в основном женщины и дети, а также некоторое количество молодых людей, которых вынудили войти в ряды боевиков Боко Харам.

Операция, которая проводилась совместно камерунскими и нигерийскими войсками Многонациональной объединенной целевой группы спасла заложников из сел Маламкари, Амчака, Валаса и Гора района местного самоуправления Бама.

"Спасенные сейчас получают лечение на военном объекте", - говорится в заявлении.

