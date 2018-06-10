10 июня 2018, воскресенье

Армия Израиля уничтожила морской тоннель ХАМАС в секторе Газа

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Уничтоженный тоннель давал возможность ХАМАС незаметно для израильских военных покидать базу
ЦАХАЛ

Уничтоженный тоннель давал возможность ХАМАС незаметно для израильских военных покидать базу

Армия Израиля нанесла удар по военно-морской базе палестинского исламистского движения ХАМАС и уничтожила выходящий к морю тоннель.

Об этом сообщается на странице израильской армии в Twitter.

Операцию провели 3 июня на севере сектора Газы. Уничтоженный тоннель давал возможность ХАМАС незаметно для израильских военных покидать базу, расположенную на побережье сектора Газа, и выходить в море для осуществления атак на Израиль.

3 июня Израиль дважды атаковал сектор Газа в ответ на запуск с территории страны ракет. Первый был нанесен по десяти объектам ХАМАС, после того как система ПВО страны Железный купол засекла две ракеты, одна из которых упала до границы, а вторая была перехвачена.

После этого с территории сектора Газа вновь запустили ракету, на что израильские военные ответили ударом Военно-воздушных сил по военно-морской базе ХАМАС.

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