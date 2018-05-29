Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа, в регионе проводится спецоперация.
На странице Армии обороны Израиля в Twitter сообщается, что в районе могут доноситься взрывы, которые являются частью операции.
The IDF is currently operating in the Gaza Strip. The explosions heard are related to this activity. Details to follow— IDF (@IDFSpokesperson) 29 мая 2018 г.
О деталях пообещали сообщить позже.
По данным Alwatanvoice, удары наносятся по позициям группировки Исламский джихад в районах Нави, Бурак, Фаджр и Малик. Им нанесен "существенный ущерб".
Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что по южным районам страны был выпущен "шквал ракет" с территории сектора Газа.
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