29 мая 2018, вторник

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

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Израиль нанес удары по позициях группировки Исламский джихад (иллюстративное фото)

Израиль нанес удары по позициях группировки Исламский джихад (иллюстративное фото)

Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа, в регионе проводится спецоперация.

На странице Армии обороны Израиля в Twitter сообщается, что в районе могут доноситься взрывы, которые являются частью операции.

О деталях пообещали сообщить позже.

По данным Alwatanvoice, удары наносятся по позициям группировки Исламский джихад в районах Нави, Бурак, Фаджр и Малик. Им нанесен "существенный ущерб".

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что по южным районам страны был выпущен "шквал ракет" с территории сектора Газа.

 

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