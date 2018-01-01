Армия Израиля начала военную операцию на границе с Ливаном Сегодня, 09:26 168 Цей матеріал також доступний українською Армия обороны Израиля будет уничтожать туннели террористической группировки Хезболла

Израильские военные заявили о начале операции Северный щит на границе с Ливаном.

Как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, целью операции является обнаружение и уничтожение трансграничных туннелей, которые ливанская террористическая группировка Хезболла прокладывает для тайной переброски боевиков на израильскую территорию, сообщает Reuters.

По его словам, израильским военным известно о нескольких туннелях на границе с Ливаном. В то же время представитель израильской армии подчеркнул, что операция будет проходить только на территории Израиля.

"Мы считаем действия Хезболлы грубым и наглым нарушением прав Израиля", — добавил Конрикус.

Он также отметил, что туннели были обнаружены еще до того, как были введены в эксплуатацию и начали представлять реальную угрозу для израильтян.

Военные также перекрыли несколько районов у северной границы и усилили там свое присутствие.

Напомним, 12 ноября из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Во время обстрелов погиб один житель Израиля. По данным медиков в секторе Газа, были убиты трое палестинцев, еще три человека получили ранения. Пострадали по меньшей мере 108 человек.

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на убийство палестинцев 11 ноября, включая двух командиров ХАМАС.

Агентство Reuters сообщило, что представители ХАМАС согласились заключить перемирие с Израилем, если руководство страны пойдет на такой же шаг.

В то же время издание Jerusalem Post сообщило, что кабинет министров Израиль по вопросам внешней политики и безопасности провел совещание, после которого военным был дан приказ продолжать военную операцию в секторе Газа. По данным журналистов, против перемирия выступал глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман и еще три министра.

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Из сектора Газа по Израилю было выпущено 300 ракет за шесть часов

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