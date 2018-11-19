Армия Асада взяла под контроль последний оплот ИГИЛ на юге Сирии - СМИ

В понедельник, 19 ноября, командование сирийской правительственной армии объявило об освобождении юга Сирии от боевиков террористической организации Исламское государство.

Как сообщает государственное агентство SANA, сирийские военные ликвидировали последние позиции ИГИЛ в районе плато Ас-Сафа в пустыне Бадия.

В заявлении сирийского командования говорится, что в ходе наступления под контроль было взято 380 кв. км сирийской пустыни. Эта территория названа "последним оплотом ИГИЛ" в южном регионе.

"После целого ряда точных и направленных военных действий вооруженные силы установили полный контроль над районом плато Ас-Сафа, который имеет сложную поверхность вулканического происхождения, ликвидировали террористов ИГИЛ и конфисковали большое количество вооружений средней и малой дальности", - говорится в заявлении командования, которое есть в распоряжении SANA.

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Военный конфликт между режимом президента Сирии Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.