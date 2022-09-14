Армения сообщила о более 100 погибших из-за обострения на азербайджанской границе

14 сентября, 18:14
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Никол Пашинян (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

Никол Пашинян (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

В результате обострения на армяно-азербайджанской границе количество жертв армянской стороны составляет 105 человек.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на Национальном собрании, сообщает News.am.

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Во вторник, 13 сентября, Пашинян заявил о 49 погибших военнослужащих Армении в результате обострения на армяно-азербайджанской границе.

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Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Нагорном Карабахе.

В Ереване настаивают, в ночь на 13 сентября был нанесен удар по их позициям близ населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука.

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В то же время в Баку ответили, что армянские военные совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России, призвав отправить в спорный регион союзные силы ОДКБ.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Азербайджан Никол Пашинян Армения

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