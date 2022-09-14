Армения сообщила о более 100 погибших из-за обострения на азербайджанской границе 14 сентября, 18:14 Никол Пашинян (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS)

В результате обострения на армяно-азербайджанской границе количество жертв армянской стороны составляет 105 человек.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на Национальном собрании, сообщает News.am.

Во вторник, 13 сентября, Пашинян заявил о 49 погибших военнослужащих Армении в результате обострения на армяно-азербайджанской границе.

Видео дня

Накануне Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Нагорном Карабахе.

В Ереване настаивают, в ночь на 13 сентября был нанесен удар по их позициям близ населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука.

В то же время в Баку ответили, что армянские военные совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России, призвав отправить в спорный регион союзные силы ОДКБ.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.