Армения решила ратифицировать Римский статут. Теперь Путина могут арестовать и там 24 марта, 17:00 Диктатора Путина смогут арестовать в Армении (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

В пятницу, 24 марта, Конституционный суд Армении обнародовал решение, согласно которому Римский статут соответствует Конституции страны.

Об этом сообщает местное издание news.am.

В решении суда говорится, что обязательство «установленные заявлением о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют Конституции».



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Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования. Теперь потенциально в случае визита в Армению будет арестован кремлевский диктатор Владимир Путин.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.



Инфографика: NV