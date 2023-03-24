Армения решила ратифицировать Римский статут. Теперь Путина могут арестовать и там

24 марта, 17:00
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Диктатора Путина смогут арестовать в Армении (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Диктатора Путина смогут арестовать в Армении (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

В пятницу, 24 марта, Конституционный суд Армении обнародовал решение, согласно которому Римский статут соответствует Конституции страны.

Об этом сообщает местное издание news.am.

В решении суда говорится, что обязательство «установленные заявлением о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют Конституции».

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Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования. Теперь потенциально в случае визита в Армению будет арестован кремлевский диктатор Владимир Путин.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин Римский статут Международный уголовный суд Армения ордер на арест Путина

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