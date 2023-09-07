Угроза эскалации. Пашинян сообщил о накоплении войск Азербайджана у границ Армении и Нагорного Карабаха 7 сентября, 15:41 Премьер-министр Армении Никол Пашинян (Фото:tv360 via facebook)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что многодневное наращивание присутствия войск Азербайджана может вызвать очередную волну эскалации на границах с непризнанным Нагорным Карабахом и Арменией.

Об этом сообщает Радио Азатутюн в четверг, 7 сентября.

По словам Пашиняна, военно-политическая ситуация в регионе значительно ухудшилась. Причиной тому, по мнению армянского премьера, является многодневное накопление сил Азербайджана вдоль линии разграничения с Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

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Лидер Армении считает, что Азербайджан может готовить «новую вооруженную провокацию». Политик уже призвал международное сообщество отреагировать, чтобы «предотвратить новую войну».

По словам Пашиняна, Ереван продолжает поддерживать достигнутые договоренности в Брюсселе и Праге в 2021 и 2023 годах. Армянский премьер считает, что ключевыми являются вопросы безопасности армян в Карабахе в рамках диалога Баку-Степанакерт и разблокирования Лачинского коридора.

«На основе всего этого Армения готова и стремится подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном. Мы являемся сторонниками мирной повестки дня», — резюмировал Пашинян.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном — что известно

Обе страны уже давно пытаются договориться о статусе Нагорного Карабаха, находясь в конфликте со времени распада СССР. После того, как 18 апреля Армения официально согласилась подтвердить суверенитет Азербайджана над этой спорной территорией, представители Баку заявили, что есть надежда на установление мира между двумя государствами.

Позже руководители МИД обеих стран заявляли, что мирное соглашение между двумя странами возможно до конца 2023 года.

15 июля лидеры Армении и Азербайджана отдельно провели переговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем перед тем, как провести совместную трехстороннюю встречу.

В тот же вечер президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил о результатах трехсторонних переговоров между Азербайджаном, Арменией и ЕС. Председатель Евросовета назвал встречу «откровенной, честной и содержательной».

16 июля МИД Азербайджана заявил, что Москва и Ереван не выполнили своих обязательств по трехстороннему соглашению, подписанному после 44 дней активных боев между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году.

22 июля Пашинян заявил, что существует риск новой войны, пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

3 сентября премьер-министр Армении сказал, что зависимость Еревана от Москвы в вопросах безопасности оказалось «стратегической ошибкой».