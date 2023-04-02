Не хочет навредить отношениям с РФ. Армения заявила, что не будет арестовывать Путина после ратификации Римского устава 2 апреля, 11:15 Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Спутник/Гаврил Григоров/Пол via REUTERS)

Армения прислушалась к «беспокойствам» Кремля и заявила, что не будет задерживать российского диктатора Владимира Путина после ратификации Римского устава.

Об этом в интервью Armenpress заявил вицеспикер парламента Армении Акоп Аршакян.



Он отметил, что Армения подписала Римский устав еще в 1998 году, но до сих пор его не ратифицировала из-за решения их Конституционного суда в 2004 году, признавшего этот устав «противоречивым» к тогдашней конституции.

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Однако 24 марта 2023 года конституционный суд страны все же признал, что Римский устав соответствует армянской конституции.

После решения суда депутат от руководящей фракции Гагик Мелконян отметил, что Армения должна задержать кремлевского диктатора после ратификации Римского устава. По словам Аршакяна, Мелконяна к его заявлению подтолкнули схожие сообщения в российской печати.

«Конечно, руководящая партия и команда не намерены и не имеют желания [задерживать диктатора Путина]», — отметил вицеспикер.

Аршакян также заявил, что Армения не хочет навредить стратегическим отношениям с РФ.

«Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем достичь того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским уставом, не наносило вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией», — подчеркнул вицеспикер.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным», ведь страна-агрессор не является участницей Римского устава.

