Армения может выйти из ОДКБ — Пашинян 1 октября, 17:18 Пашинян допускает выход Армении из ОДКБ (Фото:Michel EulerPool via REUTERS)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным развитие событий, когда Ереван прекратит свое членство в Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) — на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом он сказал в интервью Арменпресс.

«Недавно, в результате контактов с рядом коллег из ОДКБ, я заметил, что в ОДКБ тоже фиксируют, что определенные общественные настроения в Армении очень быстро развиваются. В ходе разговора даже было сказано, что есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ. Я же сформулировал обратное, моя реакция была такой, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении», — сказал Пашинян.

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Он подчеркнул, что это «не просто игра слов, это очень серьезное содержание».

По словам Пашиняна, ранее при обсуждении в ОДКБ вопросов безопасности он получал четкие заверения, что граница Армении является красной линией для ОДКБ.

«Когда в прошлом году произошли события на участках Сотка и Хознавара [в районе Нагорного Карабаха], мы, естественно, обратились в ОДКБ и получили очень странный ответ, что граница не демаркирована и не делимитирована. Отсюда возник вопрос: где проходит эта красная линия?» – сказал армянский премьер.

Он добавил, что Армения уже тогда сформулировала необходимость четкого ответа на этот вопрос.

"Это важно не только для Армении, но и для ОДКБ, потому что сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит сказать, что нет ОДКБ, потому что ОДКБ имеет зону ответственности, которая обозначена границами. Если нет границы, то нет зоны ответственности, если нет зоны ответственности, то нет и организации", — считает Пашинян.

Он отметил, что несмотря на то, демаркирована ли граница между Арменией и Азербайджаном, фактически государственные границы установлены и они известны по координатам согласно соглашению от 18 декабря 1991 года, ратифицированном парламентами Армении и Азербайджана.

"Когда говорят, выйдет ли Армения из ОДКБ или нет, это неправильная формулировка вопроса. Вопрос в том, уйдет ли ОДКБ из Армении или нет? Или такой вопрос: ОДКБ зафиксирует свою зону ответственности, свою красную линию в Армении или нет?" – сказал премьер Армении.

Пашинян подчеркнул важность того, сформулирует ли ОДКБ четкую политическую оценку относительно этой ситуации или нет.

«То есть акт агрессии против Армении должен быть зафиксирован, и должна быть представлена ​​четкая дорожная карта по ликвидации последствий акта агрессии. И этим должна быть закреплена уже установленная красная линия, которая является краеугольным камнем ОДКБ», — сказал он.

В ночь на 13 сентября этого года на границе между Арменией и Азербайджаном началось новое обострение. За несколько дней в столкновениях погибли более 170 военных с обеих сторон.



Ереван заявил о широкомасштабные провокации азербайджанской стороны. В то же время власти Азербайджана подчеркнули, что обстрел является «ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении».

Армения обратилась за помощью к Россию и ОДКБ из-за обострения ситуации с Азербайджаном. Впрочем, ОДКБ отказала Армении в военной помощи в Нагорном Карабахе.

В Армении раскритиковала реакцию РФ и ОДКБ по просьбе Еревана о помощи и заявили, что «сделают выводы».



В итоге были достигнуты договоренности о перемирии, однако стороны продолжают обстреливать друг друга.