Армения и Азербайджан сообщают об обстрелах. Обе стороны говорят о погибших

11 апреля, 19:19
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Военнослужащий Армении (Фото:Минобороны Армении)

Военнослужащий Армении (Фото:Минобороны Армении)

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе 11 апреля. Обе стороны сообщили о погибших и раненых.

В Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские Вооруженные силы обстреляли армянских военных из минометов в направлении общины Тех, из-за чего «прибегли к ответу».

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Позже Министерство обороны Азербайджана отметило, что эти подразделения армянского войска из стрелкового оружия вели интенсивный обстрел азербайджанской армии в Лачинском направлении, а та «приняла адекватные ответные меры».

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18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Это была первая встреча между лидерами стран с октября 2022 года на фоне обострения напряженности в Нагорном Карабахе.

Страны с 1992 года участвуют в Нагорно-Карабахском конфликте. Территория является международно-признанной частью Азербайджана, но большую часть из 120 000 жителей составляют этнические армяне.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Азербайджан Армения

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