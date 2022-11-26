Уголовный авторитет из Горловки. Россия назначила «смотрящего» за тюрьмами, который будет создавать новую ЧВК — ГУР 26 ноября, 17:30 Армен Саркисян (Фото:Главное управление разведки МО Украины)

Россия назначила «смотрящего» за тюрьмами на всей своей территории и на временно оккупированных украинских. Им стал криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян, который будет создавать новую частную военную компанию (ЧВК).

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Там рассказали, что создание новой ЧВК станет одним из главных направлений деятельности человека по прозвищу Армен Горловский. Он планирует завербовать значительное количество людей из тюрем.

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Этот «проект» должен усилить оккупационный контингент и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК, сообщают в разведке, а образцом для него станет ЧВК Вагнера. Спонсором новой ЧВК выступает российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян, рассказали в ГУР.

Создание такой структуры — попытка создать противовес фактической монополии «повара Путина» Евгения Пригожина среди ЧВК в России.



Армен Саркисян (Армен Горловский) — криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье беглого экс-президента Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником — Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). Сейчас находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневой «смотрящий» всего бизнеса в оккупированной Горловке. С 24 февраля занимается мародерством и «отжимом» бизнесов на оккупированных территориях Украины.

Самвел Карапетян — прокремлевский бизнесмен армянского происхождения. Владелец связанной с Газпромом компании Ташир холдинг, в которую также входит компания Электрические сети Армении. Один из спонсоров российской агрессии против Украины.