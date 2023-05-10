Во Франции начали расследовать гибель журналиста AFP Армана Солдина под Бахмутом 10 мая, 22:46 Арман Солдин в Украине, ноябрь 2022 года (Фото:Bulent Kilic/AFP/Handout via REUTERS)

Прокуратура Франции начала расследовать гибель журналиста агентства AFP Армана Солдина под Бахмутом Донецкой области.

Как сообщает AFP в Twitter, расследование по факту военного преступления будет вести подразделение, специализирующееся на преступлениях против человечества.



О гибели Армана Солдина стало известно 9 мая. По данным AFP, он погиб в результате российского обстрела в районе Часова Яра. Команда агентства вместе с группой украинских военных попала под обстрел Градами. Другие члены команды не пострадали.



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Журналист родился в Сараево, был гражданином Франции и работал в AFP с 2015 года. Он жил в Украине с сентября, был видеокоординатором AFP на территории страны и регулярно выезжал на фронт на востоке и юге Украины.