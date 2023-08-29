Забросал яйцами посольство РФ. В Эстонии блогера Бабченко оштрафовали на 100 евро 29 августа, 06:22 Месяц назад Аркадий Бабченко забросал яйцами посольство РФ в Таллинне, его задержали (Фото:Скриншот видео Arkady Babchenko/Facebook)

В Эстонии блогера и бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко оштрафовали на 100 евро за то, что он забросал яйцами посольство РФ в Таллинне.

Об этом он рассказал в эфире телеканала ETV+, пишет ERR.

«Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Итого все это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по 10 евро за штуку», — отметил он.

Видео дня

Бабченко заявил, что оплатит штраф, так как «уважает эстонские законы».

Больше таких акций блогер проводить не собирается.

«Нет, я не рецидивист», — пояснил он.

Штраф должен был уплачен не позднее 13 сентября.

В своем Facebook блогер опубликовал выписку решения эстонского суда. Его действия квалифицировали как нарушение общественного порядка в общественном месте.

«Обожаю Эстонию. Забросать руснявое посольство яйцами приравнивается к „выбрасывать мусор не в отведенном для этого месте, загрязнять водоем или фонтан“. Ну, да. Болото оно и есть. Не фонтан», — резюмировал он.

В конце июля в Эстонии задержали Аркадия Бабченко за то, что он забрасывал яйцами посольство РФ в Таллине.

Читайте также: Аркадий Бабченко Зададим НАТО правильные вопросы

Журналист является ярым критиком кремлевского режима и активно поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами. Он также собирает деньги на авто и другие нужды украинских военных.

В 2017 году Аркадий Бабченко покинул Россию из-за несогласия с режимом диктатора Владимира Путина. В 2018 году, во время его проживания в Украине, СБУ инсценировала его убийство, так как российские спецслужбы готовили покушение на журналиста. Инсценировка понадобилось, чтобы раскрыть их планы.

С 2020 года Бабченко находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ, а с 2023 года внесен в реестр «иностранных агентов».

Бабченко выехал из Украины в 2019 году, проживал в Израиле. Последнее время живет в Эстонии.