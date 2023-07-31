В Эстонии задержали блогера Бабченко, он забрасывал яйцами посольство РФ 31 июля, 10:46 Бабченко задержали в Таллине (Фото:Arkady Babchenko/Facebook)

30 июля в Эстонии задержали блогера и бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко за то, что он забрасывал яйцами посольство РФ в Таллине.

Как сообщает Delfi со ссылкой на полицию, он бросал яйца в стену посольства страны-агрессора прямо на глазах правоохранителей.

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело», — отметили там.

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Другие детали, как и имя задержанного, не сообщалось.

Позже Бабченко разместил на своей странице в Facebook фото, на котором он находится в полицейской машине в Таллине.

В комментариях под постом он подтвердил, что действительно бросал яйца в посольство РФ.

Бабченко является ярым критиком кремлевского режима и активно поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами. Он также собирает деньги на авто и другие нужды украинских военных.

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В 2017 году Аркадий Бабченко покинул Россию из-за несогласия с режимом диктатора Владимира Путина. В 2018 году, во время его проживания в Украине, СБУ инсценировала его убийство, так как российские спецслужбы готовили покушение на журналиста. Инсценировка понадобилось, чтобы раскрыть их планы.

С 2020 года Бабченко находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ, а с 2023 года внесен в реестр «иностранных агентов».

Бабченко выехал из Украины в 2019 году, проживал в Израиле. Последнее время живет в Эстонии.