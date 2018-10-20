Аргентинский самолет попал в зону турбулентности: 15 пассажиров пострадали

15 пассажиров аргентинского самолета, следовавшего из Майами в Буэнос-Айрес, пострадали в результате турбулентности.
Об этом сообщает ТСН.
Пассажиры опубликовали видео, на котором видно, как один из них держит окровавленный платок. Отмечают, что самолет трясло так, что в салоне переворачивались тележки с едой.
Всего на борту самолета находились около 200 человек.
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Журнал Новое Время №38
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