20 октября 2018, суббота

Аргентинский самолет попал в зону турбулентности: 15 пассажиров пострадали

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В салоне переворачивались тележки с едой
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В салоне переворачивались тележки с едой

15 пассажиров аргентинского самолета, следовавшего из Майами в Буэнос-Айрес, пострадали в результате турбулентности.

Об этом сообщает ТСН.

Пассажиры опубликовали видео, на котором видно, как один из них держит окровавленный платок. Отмечают, что самолет трясло так, что в салоне переворачивались тележки с едой.

Всего на борту самолета находились около 200 человек.

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