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Аресты и многочисленные нарушения. Наблюдатели оценили президентские выборы в Казахстане

Сегодня, 08:57
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Аресты и многочисленные нарушения. Наблюдатели оценили президентские выборы в Казахстане - фото

osce.org

В Казахстане выбрали президента

Подготовка к выборам президента в Казахстане была организована хорошо, но потенциал политических реформ не был раскрыт из-за неуважения основных свобод и многочисленных нарушений в ходе самого волеизъявления избирателей.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.

«Выборы прошли в политической среде с доминированием правящей политической партии и в подавляющей критические мнения атмосфере. В то же время нарушения в день выборов и пренебрежение формальными процедурами означали, что честный подсчет голосов не гарантирован», — говорится в отчет миссии.

Отмечается, что доступ к сайтам и социальным сетям был часто заблокирован, тем самым сдерживая возможные публичные дискуссии. Кроме того, обширное освещение действующего президента в СМИ и поддержка его кандидатуры его предшественником не предоставили равных условий всем кандидатам.

«Хотя количество кандидатов должно было предоставить политическое разнообразие, внеочередным президентским выборам Республики Казахстан недоставало подлинного плюрализма», — подчеркнули в ОБСЕ.

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Там также осудили многочисленные аресты несогласных с результатами выборов.

Напомним, в Казахстане на президентских выборах победу одержал Касым-Жомарт Токаев, который набрал 70,76% голосов.

В день проведения выборов президента Казахстана во время массовых акций в Нур-Султане и Алма-Ате были задержаны около 500 человек.

После объявления результатов выборов люди снова вышли на митинги.

Теги:   Выборы президента ОБСЕ Касым-Жомарт Токаев Казахстан

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