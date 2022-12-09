«Вырастила Путина». Арестович обрушился с критикой на Ангелу Меркель 9 декабря, 06:07 Арестович подверг критике Меркель за сотрудничество с Путиным (Фото:REUTERS/Charles Platiau)

Советник Офиса президента Алексей Арестович обрушился с критикой на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за ее работу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Он отметил, что Меркель «вырастила Путина как фигуру» и помогла ему закрепиться в Кремле.

«Ее доля в этом — не менее 60%. Она защищала и оправдывала Путина в его преступлениях. Выталкивала Украину и Грузию из НАТО. Заставляла „сбрасывать вышиванку и мыть ею полы Кремля“, когда навязывала Минск-1 и Минск-2. Северные потоки при ком были созданы? А именно благодаря им Путин решился на войну, ведь получил резервные пути поставок газа. Поэтому то, что переживает сейчас Украина, Германия и весь мир — 70% ее политического творчества», — заявил Арестович.



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Он подчеркнул, что начнет уважать Меркель при условии, что она публично признает свои ошибки и выступит за усиление поставок оружия в Украину.

«Я ее начну уважать, когда она скажет: Это я вырастила чудовище. Я вырастила Путина, я инвестировала в Путина, я защищала Путина, я развалила немецкую армию и спецслужбы. Я посадила 55% немецкой промышленности на российский газ и тотальную зависимость от РФ», — заявил Арестович.