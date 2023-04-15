«Мама подготовила к тюремной еде». Арестованный в России журналист WSJ Гершкович написал первое письмо семье из СИЗО 15 апреля, 18:44 Эван Гершкович (Фото:The Moscow Times/Handout via REUTERS)

Задержанный в России по делу о шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович написал первое письмо родным из СИЗО Лефортово.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Письмо датировано 5 апреля и написано на русском языке.

Как объяснили в издании, родители Гершковича — советские эмигранты и общаются с сыном на русском.

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«Я хочу сказать, что не теряю надежды. Я читаю. Я тренируюсь. И я стараюсь писать. Возможно, в конце концов напишу что-нибудь хорошее», — говорится в записке.

Отмечается, что это письмо является первым прямым контактом американского журналиста со своей семьей после его ареста 30 марта.

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Его мать Элла Мильман рассказала, что Гершкович приправил письмо мягкими подкалываниями в адрес своих родителей, очевидно, пытаясь поддержать настроение семьи.

«Мама, ты, к сожалению, к лучшему или хужему, но хорошо подготовила меня к тюремной еде. Утром на завтрак нам дают горячую пшенную, овсяную или пшеничную кашу. Вспоминаю свое детство», — пошутил он.

Гершкович адресовал письмо своей «дорогой семье» — матери, отцу Михаилу и сестре Даниэле, которую он называл Дусей.

66-летняя Элла Мильман сказала, что почувствовала «большую радость», получив письмо, потому что наконец-то из первых уст услышала, как у ее сына дела. Как пишет WSJ, так как американца обвиняют в шпионаже, все тюремные встречи и переписка будут контролироваться российскими службами безопасности, а судебные разбирательства будут проходить перед судьей за закрытыми дверями.

В письме Гершкович подтвердил, что получил передачу, организованную другом, которая содержала такие мелочи, как туалетные принадлежности, тапочки, одежду и ручки.

«У меня теперь больше одежды и вещей, чем у мамы и папы дома, я думаю», — написал он.

30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ЧВК «по заданию США». Перед этим он был задержан в Екатеринбурге.

Сопровождавший корреспондента Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков заявил, что Гершкович готовил материал о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждение российского режима и потребовало немедленно уволить журналиста.

Фрагмент письма Гершковича / Фото: WSJ

США сочли Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его дело будет заниматься подразделением Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры об освобождении заложников.

Президент США Джо Байден разговаривал с семьей журналиста и заверил, что правительство делает все возможное, чтобы «вернуть его домой как можно быстрее».

Агентство Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест американского журналиста.