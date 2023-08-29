В Германии арестован бизнесмен, который мог поставить России запчасти для дронов на 750 тыс. евро 29 августа, 14:33 Дрон Орлан-30 (Фото:Википедия)

В Германии арестован предприниматель, которого подозревают в поставках запчастей для российских дронов на 750 тыс. евро. Об этом сообщает Федеральная прокуратура Германии.

Прокуратура Германии ведет расследование в отношении Вальдемара В. по делу о нарушении закона о внешней торговле. В частности, его подозревают в том, что с 2020 по март 2023 года он поставлял России запчасти для дронов Орлан.

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Вальдемар В. является гражданином Германии и России. Чтобы скрыть следы, он работал через ОАЭ, Литву и другие третьи страны. Общая сумма поставок равна 750 тысячам евро, а количество эпизодов в деле составляет 26, говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Федеральный суд выдал ордер на его арест, и сейчас Вальдемар В. находится под стражей.

В конце прошлого года Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) обвинил компанию Weicom Components, базирующуюся в Саарбрюккене, в поставках россиянам электроники для беспилотников. В своем отчете аналитики называли Орлан «самым успешным» российским разведывательным дроном, являющимся «основой боеспособности России».