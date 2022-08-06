В России крупного ученого в области гиперзвуковых ракет подозревают в госизмене. Он уже третий за полтора месяца 6 августа, 22:52 Александр Шиплюк (Фото:Институт теоретической и прикладной механики СО РАН)

В России по делу о госизмене арестовали директора Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения российской академии наук Александра Шиплюка, сообщает телеканал CNN со ссылкой на российские пропагандистские СМИ в субботу, 6 августа.

CNN называет его «ведущим российским ученым в области гиперзвукового полета и ракет». Российские пропагандисты ТАСС заявили, что Шиплюка отправили в СИЗО Лефортово в Москве. Согласно сообщению на сайте университета, он более 15 лет руководил лабораторией с «уникальными аэродинамическими установками, предназначенными для исследования фундаментальных и прикладных проблем высокоскоростного полета».



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27 июня по подозрению в госизмене был арестован главный научный сотрудник того же института Анатолий Маслов. Кремлевская пропаганда сообщает, что он мог передавать секретную информацию, «связанную с гиперзвуком».

30 июня суд в Новосибирске арестовал научного сотрудника Института лазерной физики сибирского отделения РАН Дмитрия Колкера. Как сообщает агентство Reuters, его обвинили в госизмене якобы за сотрудничество с китайскими спецслужбами. Ученый, у которого был рак поджелудочной железы четвертой стадии, умер вскоре после ареста.

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