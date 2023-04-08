«Не говорим об этом без ссоры». Четверо американцев из разных политических лагерей — о процессе над Трампом. Опрос NV 8 апреля, 08:40 Эксклюзив NV Экс-президент США Дональд Трамп в зале суда в день предъявления ему обвинений, скетч от 4 апреля 2023 года (Фото:Jane Rosenberg / REUTERS)

Судебный процесс против Дональда Трампа начался за полтора года до выборов и добавил экспрезиденту баллов в глазах республиканцев. Какова его цель и как он может повлиять на предвыборную кампанию, NV расспросил американцев с разными политическими взглядами.

Обвинения, выдвинутые Дональду Трампу в связи с фальсификацией документов во избежание секс-скандала накануне выборов 2016 года, похоже, лишь укрепили позиции экс-президента — по крайней мере, среди республиканцев. Как свидетельствуют результаты опроса, который сразу после заседания суда провели новостной сайт Yahoo! News и исследовательская компания YouGov, 57% сторонников Республиканской партии готовы поддержать Трампа на президентских выборах 2024 года. Голосовать за его основного конкурента среди однопартийцев Рона Десантиса настроены лишь 31% опрошенных. Хотя еще в феврале последний опережал Трампа по количеству потенциальных голосов.

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