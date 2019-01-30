Арест российского сенатора. Что известно о Рауфе Арашукове, которого обвиняют в нескольких убийствах и не только Сегодня, 17:04 17 Сюжет Цей матеріал також доступний українською council.gov.ru Арашукова арестовали прямо в зале заседаний Совета Федерации council.gov.ru

Автор Анастасия Одинцова

30 января прямо в зале заседаний российского Совета Федерации арестовали сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Рассказываем, что о нем известно и в чем его обвиняют.

Самый молодой сенатор

32-летнего Рауфа Арашукова российские СМИ называли самым молодым членом Совета Федерации. Он родился 23 июня 1986 года в ауле Хабез Карачаево-Черкесской автономной области. Отец Рауфа Арашукова Рауль Арашуков - крупный предприниматель в газовой области. В 1985 и 1987 годах Рауля Арашукова дважды судили за экономические преступления. Сейчас Рауль Арашуков - советник генерального директора ООО Газпром межрегионгаз и депутат Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики.

30 января Рауля Арашукова тоже задержали. Его подозревают в причастности к созданию преступной организации и многолетним хищениям газа у Газпрома на сумму более 30 млрд рублей.



Политическую карьеру Рауф Арашуков начал в 18 лет. С 2004 по 2008 год он был депутатом городской думы Ставрополя. В 2007 году получил диплом специалиста по специальности "юриспруденция". В 2008 году занял пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкессии. До сентября 2016 года занимал разные должности в правительстве и парламенте республики и структурах Газпрома. 18 сентября 2016 года стал членом Совета Федерации.

Арашуков с ветераном Второй мировой войны, май 2017 года / Фото: council.gov.ru

Уголовное дело в ОАЭ и нападение на депутата горсовета Черкесска

В конце сентября 2018 года РБК сообщило, что прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов расследует уголовное дело против Рауфа Арашукова по подозрению в фальсификации и использовании подложных документов.

Эту информацию подтвердил депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов. "Были подозрения, что Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ о том, что у него до сенаторства закрылся вид на жительство. Я сделал депутатский запрос через адвокатскую контору в Дубае. Мне сообщили, что заведено уголовное дело, идет следствие", - заявлял он.

Представитель Арашукова это отрицал.

Согласно российскому законодательству, если бы у Арашукова был вид на жительство в ОАЭ, он не смог бы стать сенатором. Карданов указывал на это как на мотив возможного подлога.

Как сообщал Kavkaz Live, Карданов также является свидетелем по делу об убийстве в 2010 году его друга, лидера молодежного движения Адыге Хасэ Аслана Жукова. Рауфа Арашукова подозревают в том, что он был заказчиком этого убийства.

По словам Карданова, 24 октября 2018 года сенатор Арашуков и его охранники напали на него и избили рядом с горотделом полиции в Черкесске. Полицейские остановили избиение, но Карданов заявил, что он получил сотрясение мозга. Карданов считает, что его пытались запугать.

Арашуков заявил, что не бил Карданова, а тот сам напал на его охранника.

Почему Арашукова связывают с убийствами

О связи Арашукова с двумя убийствами заявляли на допросах трое арестованных по подозрению в их совершении. Об этом в начале сентября 2018 года писало РБК со ссылкой на протоколы допросов.

Один из них - Расул Аджиев, которого в августе 2018 года арестовали по подозрению в убийстве лидера черкесского молодежного движения Адыге Хасэ Аслана Жукова.

36-летнего Аслана Жукова застрелили в марте 2010 года. Аджиева задержали по подозрению в этом убийстве менее чем через год, но затем оправдали в 2012 году. В августе 2018 года Аджиев написал явку с повинной, заявив, что Жукова застрелил именно он. На допросе Аджиев сообщил, что Арашуков заказал убийство через своего родственника Руслана Агоева, с которым Аджиев дружил.

Агоев рассказал Аджиеву, что у Арашукова произошел конфликт с Жуковым, который якобы затронул его честь, и он хотел "физического устранения" обидчика. Через несколько дней Аджиев застрелил Аслана Жукова. Его имя он узнал позже. По словам Аджиева, Агоев заплатил ему 1 млн рублей наличными, чтобы он мог скрыться, а Арашуков предлагал ему пожить в его квартире в Дубае. Аджиев говорил, что отказался от этого предложения.

В 2012 и 2017 годах два человека, которых впоследствии осудили за убийство кандидата в президенты Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова, заявили о причастности к этому преступлению Арашукова.

12 мая 2010 года в Черкесске Шебзухова избили битой и застрелили. Исполнителями убийства называли Магомета Джубуева, Алика Татаркулова и Тимура Турпалова.

"Копсергенов Рустам пояснил, что Шебзухов Фраль мешает Арашукову Рауфу Раульевичу в его "делах" и что Арашуков Р.Р. дает за то, чтобы попугать и побить Шебзухова Фраля, 500 тыс. руб.", - заявил Джубуев во время допроса в 2012 году.

Копсергенова задержали только в декабре 2017 года.

"Арашуков Рауф мне сказал, что у него имеются проблемы с одним человеком - Шебзуховым Фралем, и попросил меня помочь решить эту проблему, то есть найти людей, чтобы они напугали и побили последнего. При этом Рауф на оказание данной услуги дал мне деньги в размере 500 тыс. руб.", - заявил он на допросе.

Хотя убийство Шебзухова не планировалось, Джубуев его застрелил, когда ему показалось, что тот потянулся за своим оружием.

С начала сентября 2018 года родственники Шебзухова и Жукова проводили пикеты у здания следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии, требуя возбудить уголовное дело в отношении сенатора.

Фото: kchrline.ru

Представители Арашукова называли информацию о его причастности к этим убийствам клеветой.

В телеграм-канале Baza сообщается, что Арашукова подозревают в организации как минимум четырех убийств и похищениях людей. Это же издание сообщило, что у сенатора нашли поддельный паспорт, по которому он собирался вылететь в ОАЭ.

В СК РФ 30 января заявили, что Арашукова задержали по подозрению в создании и участии в преступной организации, хищении газа Газпрома, убийствах Жукова и Шебзухова и совершении "других преступлений".

После задержания Рауфа Арашукова в СК РФ сообщили, что он потребовал переводчика, так как не владеет в достаточной мере русским языком.

Рауфа Арашукова доставили в СК РФ

Друг Кадырова

Некоторые СМИ писали, что Рауф Арашуков - близкий друг главы Чечни Рамзана Казырова.

Арашуков и Кадыров в 2014 году / Фото: xabez.ru

На сайте xabez.ru в 2014 году сообщалось о поездке Арашукова на Международную исламскую конференцию в Грозный, где он встретился с Кадыровым, "с которым у него давние дружеские и братские отношения".

В 2015 году на этом сайте были опубликованы сообщения о том, что Арашуков поздравил Кадырова с днем рождения и годовщиной избрания главой Чеченской республики.

О визите Арашукова к Кадырову сообщалось также на сайте правительства Чечни в 2016 году.

"В теплой и дружеской обстановке они обсудили вопросы укрепления экономических, культурных, молодежных, спортивных связей между Чеченской Республикой и КЧР", - говорилось в этом сообщении.

НВ