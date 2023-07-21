Правительство ЮАР официально обратилось в суд за ордером на арест Путина 21 июля, 18:42 Диктатор Путин выступит на саммите дистанционно с речью (Фото:Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Правительство Южноафриканской Республики официально обратилось в суд за ордером на арест российского диктатора Владимира Путина в случае, если тот прибудет в страну.

Об этом сообщает главная оппозиционная партия ЮАР Демократический альянс.

«Национальный директор государственной прокуратуры ЮАР 17 июля 2023 года получил официальный запрос от Министерства юстиции и конституционного развития о выдаче ордера на арест Путина», — говорится в сообщении.

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Оппозиция, которая ранее обращалась в суд с ходатайством обязать правительство исполнить ордер на арест Путина, утверждает, что это уступка ее требованиям.

«Благодаря постоянному политическому и юридическому давлению окружного прокурора с целью обеспечить соблюдение международных обязательств нашей страны правительство 17 июля 2023 года официально инициировало процесс ареста Владимира Путина, если он ступит на нашу землю», — говорится в сообщении.

Поездка российского диктатора в ЮАР должна была стать первым его зарубежным визитом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут (среди них ЮАР).

В течение нескольких месяцев в Кремле не могли определиться, отправится ли диктатор на саммит, который состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа.

В Южной Африке думали, как сделать так, чтобы визит Путина состоялся. В правительстве даже хотели изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров стран, которых разыскивает МУС.

Прокурор МУС подчеркнул, что ЮАР должна поступить «правильно», если диктатор таки приедет. 18 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что возможный арест Путина на саммите БРИКС будет означать объявление войны РФ, и назвал такое решение «неконституционным» и «безрассудным».

19 июля в канцелярии президента ЮАР сообщили, что вместо Путина на саммит БРИКС приедет глава МИД Сергей Лавров. Позже в Кремле это подтвердили.