Арест Гиркина: в России ослаб запрет на критику путинского режима — британская разведка 22 июля, 09:23 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

В британской разведке, комментируя арест военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) заявили, что в России значительно ослабло табу на открытую критику путинского режима.

Об этом говорится в новом отчете разведки Минобороны Британии, обнародованном в субботу, 22 июля.

По данным отчета, хотя Гиркин и не является союзником ЧВК Вагнера, он, вероятно, был готов открыто критиковать режим российского диктатора Владимира Путина после мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

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Отмечается, что Гиркин долгое время критиковал ведение войны Министерством обороны России. Однако в последние дни его комментарии превратились в прямую критику Путина и его пребывания у власти.

Разведчики предположили, что такой шаг, вероятно, разозлит других российских военных блогеров, поскольку они считают Гиркина «проницательным военным аналитиком и патриотом».

В пятницу, 21 июля, российский суд решил арестовать военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Российский террорист Игорь Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.