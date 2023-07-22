«Впереди — большие перемены и чистка в РФ». Как арест Гиркина повлияет на оккупационную армию — Гетьман 22 июля, 09:26 NV Премиум Военный преступник Игорь Гиркин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV рассказал, как повлияет на армию РФ то, что российский суд арестовал военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца.

«Постоянные аресты, задержания или снятия серьезных руководителей российской армии, начиная с отставки Суровикина, потом Попова, а сейчас проблемы у Гиркина — это точно не поднимет моральное состояние российской армии», — убежден Гетьман.

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Военный преступник неоднократно резко критиковал действующих руководителей армии РФ, в частности министра обороны и главу Генштаба Шойгу и Герасимова, поэтому было странным, что российские силовики его не задерживают, считает эксперт.

«Дай Бог. Пусть они там друг друга полностью позадерживают. Одни арестуют других, потом другие арестуют тех, кто арестовал [предыдущих]. Чем больше будет беспорядка в РФ, чем сильнее будет шататься вертикаль власти как минимум военных — [диктатора] Путина, Шойгу, Герасимова, тем точно [больше это] негативно повлияет на состояние российской армии», — добавил он.

Также Гетман подробнее объяснил, что именно будет происходить в армии оккупантов:

«Те генералы, которые там остаются, командующие армией, бригадами, начинают не понимать, кого именно надо поддерживать, потому что в российской армии не столько человек может продвигаться по этой иерархической лестнице, благодаря своим военным способностям, как за счет того, кто лучше может выполнять приказы, даже бессмысленные, Путина. Сейчас они не понимают, чьи приказы выполнять».

Он предполагает, что возникнет определенная пауза в выполнении приказов.

«Я не говорю, что их прекратят выполнять. Но не будут выполнять так рьяно, чтобы понравиться Шойгу, Герасимову и Путину. Потому что те люди тоже начинают понимать, что, скорее всего, могут быть большие изменения. А после изменений, как в РФ принято, будет чистка. И тех, кто особенно хорошо служил предшественникам, конечно, будут зачищать», — отметил Гетьман.