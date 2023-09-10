Киллер Путина. Кто такой Вадим Красиков, которого Кремль хочет обменять на журналиста Гершковича — расследование WSJ 10 сентября, 21:11 Сотрудник отдела В (Вымпел) ФСБ РФ Вадим Красиков (Фото:The Wall Street Journal)

Российские власти ищут возможности обменять журналиста Эвана Гершковича и других американских заключенных в РФ на сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, которая вышла в воскресенье, 10 сентября.

Источник WSJ, который имеет отношение к высшим должностным кругам России, сообщил, что незадолго до оглашения приговора Красикову в 2021 году, российский диктатор Владимир Путин встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Президент РФ приказал ему изучить возможность обмена Красикова из-за того, что тот считался ценным кадром ФСБ.



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Издание добавляет, что Москва активно пытается протолкнуть обмен своего киллера. В то же время западные чиновники заявляли, что США активно пытаются вытащить из российского плена бывшего ветерана ВМФ США Пола Велана и журналиста WSJ Эвана Гершковича. Обоих Москва подозревает в шпионаже, однако оба заявляют о своей непричастности.

Медиа со ссылкой на участника переговорной группы по обмену американцев отмечает, что российский диктатор заинтересован только в обмене Красикова. В то же время ряд западных стран говорит о возможности многостороннего обмена с Москвой, и даже включить в этот список российского политика Алексея Навального.

Издание отмечает, что в июле президент США Джо Байден заявил, что он серьезно настроен на обмен Гершковича с Кремлем, но не сообщил подробностей. За три месяца до этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что Россия будет рассматривать обмен только после приговора по делу Гершковича.

WSJ подчеркивает, что в Берлине не прокомментировали, будут ли рассматривать обмен Красикова. Медиа пишет, что проблема заключается в том, что этот обмен может столкнуться с препятствиями в Германии. Ведь по местным законам нельзя проводить обмен, если это касается осужденного убийцы. Кроме того, подчеркивает медиа, сейчас переговоры по обмену Красикова могут «стать непредсказуемыми», учитывая серьезность его преступления.

Убийство Красиковым Зелимхана Хангошвили в 2019 году

Журналисты пишут, что Вадим Красиков (он же Соколов) был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили, которое совершил 23 августа 2019 года в Берлине.



Медиа пишет, что киллер получил визу под вышеупомянутым вымышленным именем, прибыл в Берлин и убил Хангошвили в местном парке Тиргарден. После совершения убийства он пытался избавиться от улик. Однако двое случайных свидетелей заметили Красикова и позвонили в полицию. Его задержали через несколько минут после вызова.

Агент ФСБ Вадим Красиков / Фото: WSJ

Более двух лет, несмотря на наличие ДНК и отпечатков пальцев, немецкие правоохранители не могли установить его настоящего имени. Ведь после ареста Красиков-Соколов заявлял, что он ни к чему непричастен, а цель его приезда в Берлин была встреча с любимой женщиной.

Немецкое следствие, а позже журналисты-расследователи Bellingcat и Национальная полиция Украины, помогли установить настоящую личность киллера. Оказалось, что Соколова на самом деле зовут Вадим Красиков. Ему 58 лет, и он скорее всего является работником отдела В (Вымпел) в ФСБ, который специализируется на подпольных операциях за рубежом.

Красиков пытался доказать, что он непричастен к убийству Хангошвили. Однако в декабре 2021 года суд признал его вину в полном объеме и приговорил российского киллера к пожизненному лишению свободы за «акт терроризма». С тех пор киллер находился в заключении в Германии.

Сейчас осужденный киллер находится в одной из тюрем в Баварии. Медиа пишет, что он находится в комфортных условиях, ежедневно прогуливается в саду на территории тюрьмы, а также «читает книги на родном языке», в которых «воспевают подвиги советских секретных агентов».

Арест Эвана Гершковича — что известно

30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал Эвана Гершковича. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Его задержали в Екатеринбурге.

The Wall Street Journal отвергает утверждения российского режима и требует немедленно освободить журналиста.

США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры об освобождении заложников.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин лично одобрил арест Эвана Гершковича. 8 июля The Wall Street Journal сообщило, что задержанием журналиста Гершковича в России занималось тайное подразделение ФСБ, которое следит за высокопоставленными американцами на территории страны-агрессора.