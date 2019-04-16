Арест Ассанжа: Эквадор заявил о 40 млн кибератак на сайты госучреждений Вчера, 08:57 172 Цей матеріал також доступний українською Adrian Cotterill/Reuters Ассанжа лишили политического убежища Adrian Cotterill/Reuters

После ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа сайты госучреждений Эквадора подверглись около 40 млн кибератакам.

Об этом сообщил заместитель министра информационных и коммуникационных технологий страны Патрисио Реал, пишет AFP.

По его словам, кибератаки начались в день принятия решения о лишении политического убежища Ассанжа.

Они осуществлялись из Бразилии, США, Нидерландов, Румынии, Германии, Франции, Австрии, Великобритании и самого Эквадора.

Напомним, 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США. Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks, которая публикует разоблачающие различных мировых лидеров документы и материалы.



В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.