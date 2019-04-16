Арест Ассанжа: Эквадор заявил о 40 млн кибератак на сайты госучреждений
После ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа сайты госучреждений Эквадора подверглись около 40 млн кибератакам.
Об этом сообщил заместитель министра информационных и коммуникационных технологий страны Патрисио Реал, пишет AFP.
По его словам, кибератаки начались в день принятия решения о лишении политического убежища Ассанжа.
Они осуществлялись из Бразилии, США, Нидерландов, Румынии, Германии, Франции, Австрии, Великобритании и самого Эквадора.
Напомним, 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США. Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.
Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks, которая публикует разоблачающие различных мировых лидеров документы и материалы.
В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.
Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.