#
Владимир Фесенко
Чего ждать от дебатов Порошенко и Зеленского
Иван Компан
Делайте ставки, господа избиратели
Павел Казарин
Любой ценой. В чем задача Зеленского
Ульяна Супрун
Вы – в информационном пузыре. Как выбраться?
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Арест Ассанжа: Эквадор заявил о 40 млн кибератак на сайты госучреждений

Вчера, 08:57
172
Цей матеріал також доступний українською
Арест Ассанжа: Эквадор заявил о 40 млн кибератак на сайты госучреждений - фото

Adrian Cotterill/Reuters

Ассанжа лишили политического убежища

После ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа сайты госучреждений Эквадора подверглись около 40 млн кибератакам. 

Об этом сообщил заместитель министра информационных и коммуникационных технологий страны Патрисио Реал, пишет AFP.

По его словам, кибератаки начались в день принятия решения о лишении политического убежища Ассанжа.

Они осуществлялись из Бразилии, США, Нидерландов, Румынии, Германии, Франции, Австрии, Великобритании и самого Эквадора.

Напомним, 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США. Министерство юстиции США заявило, что он обвиняется в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks, которая публикует разоблачающие различных мировых лидеров документы и материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних семи лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.

Теги:   Кибератаки Джулиан Ассанж Эквадор

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Вчера, 21:34

img
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет - Макрон
Политика

Вчера, 16:52

img
Штабы Порошенко и Зеленского заключили соглашение об аренде с НСК Олимпийский
Футбол

Вчера, 21:39

img
Анонс матча Лиги чемпионов. Когда и где смотреть Манчестер Сити - Тоттенхэм

Выбор редакции

Страны

Вчера, 13:18

img
Трагедия Нотр-Дама: что известно о причинах пожара, утратах собора и шансах его восстановить
Политика

Вчера, 13:16

img
Опрос КМИС: Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 72% украинцев, Порошенко – 25%
Политика

Вчера, 16:16

img
Вместо Зеленского. Главное из дебатов Порошенко и Данилюка в эфире ICTV

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться