Россия пытается возобновить экспорт сжиженного природного газа с терминала Arctic LNG 2, который не работал после введения санкций США.

Об этом сообщает Bloomberg в воскресенье, 29 июня, ссылаясь на данные отслеживания судов и спутниковые снимки.

Как отмечается в материале, впервые с октября 2024 года к терминалу Arctic LNG 2 пришвартовалось судно для перевозки СПГ.

Bloomberg пишет, что Россия привлекла к обслуживанию Arctic LNG 2 по меньшей мере 13 судов, в том числе те, которые могут ходить в ледяных водах. Некоторые из этих судов несколько раз меняли управляющие компании, чтобы скрыть фактических владельцев.

Агентство сообщает, что, согласно данным отслеживания судов, в их число входят:

четыре судна ледового класса. Три из них сейчас простаивают в Баренцевом море, еще один сейчас пришвартован у Arctic LNG 2,

еще три традиционных судна для перевозки СПГ, которые находятся в Баренцевом море,

два судна, которые находятся на ремонте в Китае, а еще одно, вероятно, уже в пути,

одно судно, которое находится возле плавучего хранилища на Дальнем Востоке России,

два судна, которые простаивают в Финском заливе.

По словам основателя Арктического института вашингтонского аналитического центра Малте Гумперта, Россия сейчас имеет больше судов в своем распоряжении по сравнению с летом-осенью 2024 года.

«Если она сможет найти покупателей, этого небольшого флота будет достаточно для перевозки грузов», — отметил Гумперт.

Bloomberg сообщает, что с августа по октябрь 2024 года с Arctic LNG 2 было экспортировано восемь партий газа, однако они так и «не дошли до зарубежных берегов». Газ перегрузили в два российских хранилища на берегу Баренцева моря и на Дальнем Востоке. Как сказано в материале, масштабное производство топлива остановилось в октябре, поскольку вокруг завода образовался лед, что усложнило транспортировку газа традиционными судами.

Российское агентство Интерфакс со ссылкой на гендиректора Совкомфлота Игоря Тонковидова, сообщало, что первый российский СПГ-танкер ледового класса может быть введен в эксплуатацию во второй половине 2025 года, если он пройдет оставшиеся морские испытания.

Bloomberg пишет, что танкер Iris, который сейчас пришвартован к Arctic LNG и является судном класса Arc4, сможет летом пройти более коротким арктическим маршрутом в Азию, если будут благоприятные условия.

Трейдеры, знакомые с вопросом, сообщали, что связанные с Arctic LNG чиновники не прекращали попыток продать топливо, посещая Индию и Китай в течение последнего года. Однако не понятно, удалось ли им заключить какие-либо соглашения, пишет Bloomberg.

В ноябре 2024 года агентство писало, что российский проект Arctic LNG 2 сократил добычу на газовых месторождениях почти до нуля из-за западных санкций.

Arctic LNG 2 входит в проект Новатэк по строительству линий по производству СПГ, открыть их все планируется до 2026 года.

В ноябре 2023-го Arctic LNG 2 попал под санкции США.