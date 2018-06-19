Арабская коалиция захватила большую часть аэропорта в Йемене - СМИ

Во вторник, 19 июня, силы коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, штурмовали аэропорт в главном портовом городе Йемена Ходейда и взяли под контроль большие территории аэродрома, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники в Йемене, информагентства ОАЭ и заявления местных жителей.

По словам местных жителей, боестолкновения также продолжались на прибрежной дороге, ведущей из аэропорта к густонаселенному центру города, а вертолеты огневой поддержки Apache западной коалиции обеспечивали поддержку с воздуха.

"Мы слышим выстрелы артиллерии, минометов и прерывистый пулеметный огонь. Хуситы использовали танки", - сказал Reuters по телефону местный житель.

Государственные СМИ Саудовской Аравии и ОАЭ обвинили хуситов в обстреле жилых кварталов. Жители заявили, что танки хуситов целились в сторону коалиционных сил.

Государственное информационное агентство ОАЭ WAM сообщило, что силы коалиции взяли под контроль большие территории аэропорта. Подконтрольные хуситам СМИ заявили, что коалиция с утра совершила более 40 авиаударов по аэропорту.

Напомним, что 13 июня коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией и поддерживаемые ею правительственные силы Йемена начали операцию по освобождению города-порта Ходейда на побережье Красного моря от повстанцев-хуситов.

Контроль над аэропортом может стать важным успехом арабской коалиции во главе с Эр-Риядом в битве за контроль над Ходейдой.