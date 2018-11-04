Апокалипсис завтра. Катастрофические последствия глобального потепления ожидают человечество уже в ближайшие 50 лет

Если сохранится текущий уровень вредных выбросов, мир ждет катастрофическое повышение температуры более чем на 3°C

Человечеству придется попрощаться с предприятиями и транспортом, которые работают на ископаемом топливе, и почти полностью перейти на солнечную энергию, убеждены лучшие климатологи мира. Иначе уже в ближайшие 50 лет Лондон, Майами и Одесса уйдут под воду, а прочие мегаполисы разрушат ураганы и смерчи, пишет журнал Новое Время.

Последний шанс

Если человечество продолжит загрязнять планету парниковыми газами, то позволит глобальному потеплению поднять температуру на 2°C. Тогда уровень Мирового океана поднимется более чем на 0,6 м, произойдут необратимые климатические изменения, под угрозой окажутся целые экосистемы, а сотни миллионов людей будут страдать от наводнений, засухи, экстремальной жары, лесных пожаров и бедности. Этот апокалиптический прогноз, опубликованный в недавнем докладе Межправительственной комиссии по изменению климата (IPCC), действующей под эгидой ООН.

В нем 90 ученых из 40 стран призывают мировых политиков и все человечество удержать глобальное потепление до 2030 года на уровне 1,5°C. Иначе повернуть вспять вызванные человеческой деятельностью изменения климата будет очень дорого, а то и вовсе невозможно.

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В 2016‑м 197 стран подписали Парижское соглашение по климату, взяв на себя обязательство не перегревать планету более чем на 2°C. Однако теперь IPCC считает предельно допустимой планку 1,5°C. Причем ученые предупреждают: если сохранится текущий уровень вредных выбросов, мир ждет катастрофическое повышение температуры более чем на 3°C.

Мурал о перспективах района Лос-Анджелеса под названием Венеция в случае продолжения глобального потепления / Фото: EPA

Чтобы удержать повышение температуры в пределах 1,5°C, человечеству до 2035 года нужно потратить около 2,5 % мирового ВВП (или $ 2,4 трлн), подсчитывают ученые.

С начала индустриального периода человеческая деятельность уже вызвала глобальное потепление на 1°C, а это значит, что до красной черты осталось всего 0,5°C. По расчетам климатологов, с нынешними темпами потепления этот рубеж человечество перейдет в период с 2030 по 2052 год. После чего сокращать выбросы парниковых газов будет уже недостаточно, и для охлаждения Земли потребуется устранять выбросы, которые накапливались в атмосфере последние 250 лет.

Что это значит для Украины

В Украине среднегодовая температура уже выросла на 1,1°C, превысив показатель глобального потепления. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, наиболее ощутимо, на 1,3°C, в Украине потеплело летом. При этом участились и усилились засухи, а жарких дней с температурой выше 35°C стало почти вдвое больше.

“Климат меняется все быст­рее”, - отмечает Светлана Кра­ковская, соавтор доклада IPCC, и. о. завлабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института.

На основе научных методов и численных моделей она еще десять лет назад спрогнозировала текущие изменения: более теплые осени и зимы, прохладный март, сохранение количества годовых осадков с их перераспределением между сезонами и неравномерным выпадением по территории.

Этим летом в восточных регионах почти не было дождей, а в Киеве за один день выпала месячная норма осадков, приводит пример Анна Акерманн, руководитель климатического отдела украинского центра экологических инициатив Екодія.

Даже при потеплении на 1,5°С каждый второй сезон в период с 2020 по 2050 год может быть засушливым, и наиболее подверженными засухам будут северо-восточные и карпатский регионы.

Как не покупать лишнего мусора в супермаркете

А вот югу страны грозит затопление. Если до конца XXI столетия уровень Мирового океана поднимется на 80 см, что ученые сегодня рассматривают как наиболее пессимистичный сценарий, то под водой окажутся тысячи домов и десятки дорог вдоль побережья Черного моря, прогнозирует Акерманн.

Из стран, где изменение климата обернется более катастрофичными последствиями, в Украину и другие относительно благоприятные регионы хлынут потоки беженцев. По прогнозам Агентства ООН по делам беженцев, из‑за изменения климата число вынужденно перемещенных лиц, которое сегодня составляет около 68 млн, к 2050‑му вырастет на 250 млн.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №40 от 1 ноября 2018 года