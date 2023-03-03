Апелляционный суд в Грузии отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья

3 марта, 00:06
Поделиться:
Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

В четверг, 2 марта, Апелляционный суд города Тбилиси отказался освободить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Новости-Грузия.

В суде заявили, что не нашли «правовых оснований для удовлетворения жалобы адвокатов бывшего президента».

Адвокаты Саакашвили сообщили, что суд принял решение без заслушивания сторон, а только на основании материалов дела. Защитница экс-президента Шалвы Хачапуридзе сообщила, что в настоящее время не принято решение об обращении в Европейский суд по правам человека.

Видео дня

Читайте также:

Михеил Саакашвили в клинике во время слушания в суде 1 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze) «Он весит уже менее 70 килограмм». Интервью с Хатией Деканоидзе о попытке властей Грузии уничтожить Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие страны.

После этого Верховная Рада обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

СМИ сообщали, что Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. В МИД Украины заявили, что разочарованы таким решением и призвали передать политика Украине.

https://www.youtube.com/embed/MK8D2sjOb7A
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Грузия Тбилиси Михеил Саакашвили

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X