Апелляционный суд в Грузии отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья
Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)
В четверг, 2 марта, Апелляционный суд города Тбилиси отказался освободить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы по состоянию здоровья.
Об этом сообщает Новости-Грузия.
В суде заявили, что не нашли «правовых оснований для удовлетворения жалобы адвокатов бывшего президента».
Адвокаты Саакашвили сообщили, что суд принял решение без заслушивания сторон, а только на основании материалов дела. Защитница экс-президента Шалвы Хачапуридзе сообщила, что в настоящее время не принято решение об обращении в Европейский суд по правам человека.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие страны.
После этого Верховная Рада обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.
СМИ сообщали, что Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.
6 февраля Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. В МИД Украины заявили, что разочарованы таким решением и призвали передать политика Украине.