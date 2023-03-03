Апелляционный суд в Грузии отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья 3 марта, 00:06 Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

В четверг, 2 марта, Апелляционный суд города Тбилиси отказался освободить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Новости-Грузия.

В суде заявили, что не нашли «правовых оснований для удовлетворения жалобы адвокатов бывшего президента».

Адвокаты Саакашвили сообщили, что суд принял решение без заслушивания сторон, а только на основании материалов дела. Защитница экс-президента Шалвы Хачапуридзе сообщила, что в настоящее время не принято решение об обращении в Европейский суд по правам человека.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие страны.

После этого Верховная Рада обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

СМИ сообщали, что Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. В МИД Украины заявили, что разочарованы таким решением и призвали передать политика Украине.