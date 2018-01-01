AP: Белый дом понизит статус постпреда США в ООН Сегодня, 08:16 94 Цей матеріал також доступний українською В случае назначение послом США в ООН Хизер Нойерт будет занимать низший статус, чем ее предшественники, пишут СМИ Скрин видео US State Department URGENT Briefing with Heather Nauert/Youtube

В Белом доме приняли решение о понижении статуса должности постоянного представителя США при ООН, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников администрации президента Трампа.

По информации собеседника агентства, новый постпред США в ООН не будет входить в состав кабинета министров США.

Это означает, что Хизер Нойерт в случае ее назначения будет занимать низший статус, чем ее предшественники, отметил источник.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла США при ООН официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

Кандидатуру Нойерт еще необходимо согласовать в Сенате США.

Хизер Нойерт была назначена пресс-секретарем Госдепартамента США в апреле 2017 года. До госслужбы она работала на телевидении (ABC News и Fox News). После отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона ее повысили до заместителя секретаря по общественной дипломатии и связям с общественностью.

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Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.