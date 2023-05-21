«Не смог выполнить основную функцию». Гутерриш признал, что Совбез ООН нуждается в реформировании 21 мая, 17:37 Генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите Большой семерки в Хиросиме (Фото:REUTERS/Androniki Christodoulou/Pool)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании, и заявил, что пришло время изменить его, чтобы он отвечал «реалиям современного мира».

Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на слова Гутерриша на пресс-конференции в Хиросиме 20 мая.



Он сказал, что и Совбез и Бреттон-Вудские соглашения, отражают соотношение сил 1945 года и нуждаются в обновлении.

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«Глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой. Перед лицом экономических потрясений от пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину, он (Совет Безопасности — ред.) не смог выполнить свою основную функцию глобальной сети безопасности», — подчеркнул генсек ООН.

Бреттон-Вудские соглашения 1944 года положили начало международной валютной системе регулирования коммерческих и финансовых отношений между странами, подписавшими этот документ.

Россия очень часто использует Совбез ООН для пропаганды агрессивной войны против Украины. Министр иностранных дел Украины Алексей Кулеба сообщал, что Украина стала первым государством, которое подняло вопрос нелегитимности членства РФ в Совете Безопасности ООН, хотя этот вопрос актуален уже не первый год.

Также ранее Кулеба заявил, что страну-агрессора Россию должны изгнать из Совета Безопасности и ООН в целом после появления в сети видео с казнью оккупантами украинского военного.